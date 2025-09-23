Droni invadono lo spazio aereo di Copenaghen e Oslo, sospetti sulla Russia. Voli cancellati o dirottati

CIELI CHIUSI

L’allarme ha riguardato gli aeroporti di Oslo e soprattutto Copenaghen. Ieri sera, poco dopo le otto e mezza, nei cieli vicini alla capitale danese sono stati individuati tre o forse quattro droni di grandi dimensioni. Per precauzione è stato subito chiuso lo spazio aereo, i voli in arrivo a Copenaghen sono stati dirottati su altri scali, quelli in partenza sono stati cancellati. Quasi un centinaio i voli coinvolti, con conseguenti pesanti disagi per i passeggeri. Nella tarda serata un altro drone è stato avvistato nei pressi di Oslo, e dodici aerei diretti nella capitale norvegese sono stati deviati. Ora il traffico aereo nei cieli scandinavi è tornato alla normalità.

DRONI NON IDENTIFICATI

I droni non sono stati identificati, quasi automatico in questo periodo associarli alla Russia ma al momento non ci sono prove. Le autorità di Danimarca e Norvegia hanno fatto fronte comune per indagare insieme sull’accaduto. E’ stato specificato dalla polizia che i droni non sono stati abbattuti ma a un certo punto sono spariti. Gli esperti hanno fatto notare che quanto accaduto non sembra né un caso né un errore e che l’operazione risulta condotta da qualcuno di esperto. Alle indagini partecipano anche le forze armate danesi, che stanno fornendo supporto alla polizia di Copenaghen.

FORTI SOSPETTI SULLA RUSSIA

La premier danese Matte Frederiksen ha parlato di un episodio molto grave e ha indirizzato i suoi sospetti verso Mosca: “Quello a cui abbiamo assistito ieri sera è l'attacco più grave mai visto contro un'infrastruttura critica danese. Dice molto sui tempi in cui viviamo e su ciò che noi, come società, dobbiamo essere pronti ad affrontare. Non posso certo escludere in alcun modo il coinvolgimento della Russia. Abbiamo visto droni sopra la Polonia, attività in Romania, violazioni dello spazio aereo estone, attacchi hacker contro aeroporti europei. Ora ci sono stati droni in Danimarca e, a quanto pare, anche in Norvegia. L’intento potrebbe essere stato quello di disturbare e creare disordini, preoccupazione, vedere fin dove si può arrivare e testare i limiti".

SERVIZI SEGRETI IN ALLERTA

Anche i servizi segreti danesi sono in allerta. Il capo dei servizi d'intelligence Flemming Drejer ha affermato che “dopo il sorvolo di droni sullo scalo di Copenaghen, la Danimarca è davanti a una significativa minaccia di sabotaggio e la situazione è estremamente grave. Pista russa? Stiamo vagliando tutte le ipotesi, nessuna esclusa. E' evidente che questa è oggi la minaccia principale e ciò che osserviamo sul piano internazionale ne rafforza la consapevolezza".



