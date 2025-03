Elodie al cinema con Gioco Pericoloso. Da domani nelle sale

Ormai ci ha preso gusto Elodie. Dopo “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa del 2022, torna al cinema nel ruolo di una ballerina professionista.

Da domani nelle sale arriva “Gioco Pericoloso", diretto da Lucio Pellegrini e scritto da lui insieme a Elisa Fuksas.

GIOCO PERICOLOSO, TRAMA IN BREVE

Carlo Paris (interpretato da Adriano Giannini) è un celebre scrittore che attraversa un momento di crisi creativa. Giada (Elodie), sua moglie, è una ballerina professionista impegnata nella produzione del suo primo spettacolo da protagonista.

Nel loro mondo entra Peter Drago (Eduardo Scarpetta), un giovane e ambizioso artista concettuale che, con la sua personalità ingombrante, si inserisce tra i due come un terzo incomodo.

Questo trio di personaggi complessi e problematici è al centro di Gioco Pericoloso, un thriller ambientato sotto il suggestivo scenario della Maga Circe di Sabaudia.

Il film prende piede lentamente, svelando i segreti e le ambiguità di questi tre protagonisti, ciascuno con un passato che preferirebbe mantenere nascosto. Carlo, lo scrittore, diventa sempre più coinvolto dal carisma di Peter Drago, un artista concettuale che, pur di imporre la sua arte, cerca di sfruttare le sue connessioni. Giada, d’altra parte, non sembra immune dal fascino oscuro di Peter, e si trova a sua volta coinvolta in un vortice di manipolazione emotiva e intellettuale.

Un altro mistero che emerge è la scomparsa di Maria Tanner, una ragazza legata al passato di entrambi, Peter e Giada, il cui destino sarà cruciale per la trama.

ELODIE NEL RUOLO DI UNA DONNA “MANIPOLATA E MANIPOLATRICE”

Il regista Lucio Pellegrini ha dichiarato che il film è stato ispirato anche da un incontro personale: "Da tempo volevo cimentarmi con il thriller, e poi un ex di mia moglie è entrato nelle nostre vite, offrendoci lo spunto per questa storia di genere."

Elisa Fuksas, sua co-sceneggiatrice e moglie, ha lavorato insieme a lui per creare un racconto ricco di tensione psicologica e mistero. Elodie, nel suo ruolo di Giada, ha raccontato di come abbia cercato di entrare nella psicologia del suo personaggio: "Ho cercato di empatizzare con una donna che è sia manipolatrice che manipolata, un equilibrio complesso che penso riguardi molti di noi. Per quanto riguarda il mio rapporto con il cinema, sono entusiasta: è un’opportunità per crescere sia professionalmente che come donna."

Eduardo Scarpetta, già noto per la sua partecipazione a Carosello Carosone, si dice felice di affrontare un thriller, un genere poco esplorato nel panorama cinematografico italiano. "Il segreto di un buon thriller," spiega, "è quello di costruire gradualmente la tensione, minuto per minuto, affinché il pubblico rimanga costantemente sulla corda."

Nel corso della conferenza stampa, Elodie ha anche parlato con ironia del suo rapporto con il successo: "So che prima o poi finirà tutto, quindi mi godo ogni momento come se fossi una ragazzina di otto anni." E per quanto riguarda le scene più intime del film, ha risposto con naturalezza: "Faccio sesso anche nella vita, è una cosa normale che mio padre e il mio compagno sanno bene. Certo, c'è un po’ di imbarazzo, ma è un’esperienza sana."