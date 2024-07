Esecutivo, la premier Meloni in Libia rilancia il Piano Mattei: “Con l’Africa cooperazione strategica”

Giorgia Meloni è volata a Tripoli per il Trans-Mediterranean migration forum. E se la Libia chiede aiuto sui migranti, la premier approfitta del palco per rilanciare il Piano Mattei.

L’approccio

Per affrontare seriamente il problema, è convita, serve un "approccio a 360 gradi", perché con l'Africa l'approccio predatorio "è sicuramente sbagliato". Parte tutto da lì, spiega: "Il modo giusto di collaborare è una cooperazione tra pari, strategica". In altre parole, bisogna portare nel Continente investimenti, per evitare che la gente sia costretta a lasciare le proprie case in cerca di un futuro migliore e "risolvere i problemi di entrambi". Un esempio? L'energia. Con l'invasione della Russia in Ucraina, tutta l'Europa ha risentito di una crisi senza precedenti, "ma ogni crisi nasconde anche un'opportunità", osserva Meloni. Tutto quello che Roma ha fatto è stato porre le basi per diversificare le fonti, ma anche i fornitori. Così, l'asse strategico per l'Europa e per l'Italia in primis, data la sua posizione geografica, si sposta da Est a Sud, perché, sottolinea la presidente del Consiglio, "l'Africa è potenzialmente un grande produttore di energie".

Tripoli

A Tripoli, Meloni viene accolta dal primo ministro del Governo di Unità Nazionale Abdulhameed Dabaiba. Con lei, c'è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il Forum riunisce i Paesi dell’area Mediterranea, dell’Africa Subsahariana, la Commissione europea e le organizzazioni internazionali, "pienamente in linea con il metodo di lavoro che l’Italia ha adottato a partire dall’insediamento del Governo Meloni nel 2022, come dimostrano la Conferenza di Roma del luglio 2023 e il lancio del Piano Mattei”, conferma Piantedosi. L'inquilino del Viminale ribadisce che è "essenziale passare da una cooperazione tattica tra singoli Paesi a un approccio regionale strategico". L’obiettivo comune non è quello di "alleggerire la situazione migratoria dell’Italia o dell’Europa", assicura, ma quello di "creare le condizioni per una riduzione di carattere regionale dei flussi illegali a beneficio di tutti i Paesi". La presenza a Tripoli del vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas e il lancio lo scorso novembre a Bruxelles dell’Alleanza Globale per contrastare il traffico di migranti, osserva Piantedosi, "testimoniano che il contrasto ai trafficanti è uno dei terreni sui quali l’UE vuole impegnarsi, proprio perché soltanto attraverso un’azione comune potremo sconfiggere la criminalità internazionale”.

Il G7

Il tema sarà al centro del G7 dei Ministri dell’Interno che si terrà a Mirabella Eclano, dove il ministro ha invitato alcuni Paesi della sponda sud del Mediterraneo, proprio per sviluppare il dialogo strategico e per lanciare un Piano d’azione per il contrasto al traffico di esseri umani sulla base delle direttrici fornite dal G7 dei Primi Ministri lo scorso giugno. "Sarà sempre più utile – afferma Piantedosi - ragionare su nuovi modelli di partenariato per gestire i flussi illegali”.