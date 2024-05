Europee, Elly Schlein ai candidati del Partito Democratico: “State tra la gente, andate casa per casa”

Stare in mezzo alla gente, parlare dei problemi delle persone, delle loro preoccupazioni e portare proposte concrete così da costruire un profilo di alternativa al governo di Giorgia Meloni: queste le indicazioni 'strategiche' che la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha consegnato ai candidati e alle candidate al Parlamento europeo nel corso della riunione da remoto che ha avuto questa mattina.

L’appello

Un appello che cita indirettamente quello dell'ultimo discorso di Enrico Berlinguer, a Padova. Allo storico leader della sinistra, d'altra parte, Elly Schlein ha voluto dedicare la nuova tessera del Pd che riporta una fotografia degli occhi sorridenti del segretario Pci. Una riunione molto partecipata, viene spiegato da fonti del Nazareno, con tutti o quasi i candidati collegati. 'Deroga' per quanti erano impegnati, anche alle prime ore del mattino, in iniziative sul territorio. Non ha fatto mancare il suo contributo il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, viene sottolineato ancora. Ad emergere, viene spiegato inoltre, è quello che la Segretaria ha sostenuto in questi giorni: "Abbiamo una squadra forte con tante competenze e personalità preziose", sono state le parole di Schlein.

Il momento

Il momento, dunque, ha rappresentato per la Segretaria "una occasione preziosa di confronto con tanti giovani" con i quali la leader dem ha affrontato i temi di campagna elettorale e strategie, comprese le apparizioni sui social e in televisione. "Un modo per fare squadra e cementare i rapporti fra di noi", viene spiegato da chi ha preso parte all'incontro. Per quello che riguarda i temi, particolare attenzione è stata riservata ai temi su cui il Pd si è profilato in questi mesi, dalla questione sociale alla pace. Temi, viene assicurato da fonti Pd, "che stanno a cuore e che sono nelle corde di tutti i candidati". Ci sono poi le battaglie parlamentari del partito, a cominciare da quella sulla sanità, con la proposta di legge a prima firma Schlein che è in Commissione alla Camera dove oggi è stato udito il premio Nobel, Giorgio Parisi. Infine, il salario minimo e la situazione a Gaza su cui oggi la segretaria Schlein ha chiesto il riconoscimento europeo dello Stato di Palestina.

La campagna

Per quello che riguarda le sensazioni ricavate nel corso della campagna, "tutti i candidati confermano che le iniziative sono molto partecipate, che c'è uno scambio proficuo con i mondi con cui dialogano, associazioni, imprese e lavoratori". Non è mancato, infine, un passaggio sul discorso della premier Giorgia Meloni all'iniziativa di Vox. "Giorgia Meloni, tra nazionalisti, franchisti e amici di Trump, ci attacca dalla Spagna dicendo che la sinistra cancella l'identità. Un giorno ci spiegherà che cosa vuol dire, nel frattempo le ricordiamo dall'Italia che dopo un anno e mezzo al governo lei sta cancellando la libertà delle persone", aveva detto Schlein nei giorni scorsi. Un concetto ribadito anche ai candidati del Pd alle Europee.