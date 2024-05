Europee, Meloni vs Schlein, ma non solo. Ecco tutti i big in corsa: da Vannacci a Sgarbi, out Salvini Photo Credit: Agenzia Fotogramma

Ieri la chiusura delle candidature, ma non è ancora finita, per gli esclusi c’è speranza prima nella Corte d’appello poi nella Cassazione. Ad esempio, il partito Animalista-Italexit e Alternativa popolare di Bandecchi confidano per alcune circoscrizioni nel riconoscimento del loro collegamento con gruppi europei già presenti nel Parlamento di Strasburgo, e quindi senza l’obbligo della raccolta delle firme.

I leader

Resta il fatto che Meloni è capolista per Fdi dappertutto, Tajani numero uno in quattro circoscrizioni, Schlein in due (Centro e Isole), e il leader di Azione Calenda solo nel Nord Ovest ha ceduto la testa di lista all'ex ministra Bonetti. La Lega punta sul generale Vannacci, presente in tutte le Circoscrizioni, capolista al Centro e al Sud, il Pd ha fatto manbassa di giornalisti, da Lucia Annunziata a Marco Tarquinio, l’Alleanza Verdi e Sinistra di ex sindaci: Ignazio Marino, Leoluca Orlando, Mimmo Lucano. Fra le fila di Avs anche Ilaria Salis. In testa alla lista 'Liberta' Cateno De Luca e l'ex viceministra pentastellata Laura Castelli, c’è pure il Capitano Ultimo. Con 'Pace, Terra, Dignita'' di Michele Santoro il vignettista Vauro e l'attore Paolo Rossi. Con i 5S Carolina Morace, ex calciatrice ed ex ct della nazionale femminile. Letizia Moratti in campo per Forza Italia, Alessandro Cecchi Paone per la coalizione Stati uniti d’Europa, il progetto che coinvolge Iv, +Europa, radicali, socialisti e Libdem, per il quale corrono Renzi, ultimo in lista, in quattro Circoscrizioni (eccetto la Nord Est), ed Emma Bonino, che guida il Nord Ovest. Hanno scelto di non correre Salvini, Conte, Fratoianni e Bonelli.

Fdi

Che ci fosse Giorgia Meloni, "detta Giorgia", capolista in tutte le Circoscrizioni era cosa nota. Ma uno sguardo alle liste FdI per le Europee permette anche di isolare qualche 'spigolatura' tra le candidature, per esempio quanto alle rappresentanti apicali del mondo delle professioni, donne che rappresentano anche un segnale di attenzione all'occupazione femminile, fanno notare fonti FdI. E allora ecco Anna Olivetti (NordEst) presidente di Federfarma e Fofi, Ordine e sindacato farmacisti Gorizia, e poi al Centro Carla Cappiello, del Comitato nazionale Inarcassa, ex presidente degli Ingegneri di Roma, Mariangela Di Biase (Sud) vicepresidente nazionale Aiga, Giovanna Greco (Sud) segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Commercialisti. E ancora, al Centro, Dorina Casadei vicepresidente Fondazione Telos dei Dottori Commercialisti. Spazio ai giovani del partito, e allora ecco Stefano Cavedagna al NordEst, portavoce di Gioventù Nazionale, Nicola D'Ambrosio al Sud, presidente di Azione Universitaria, Paolo Inselvini al NordOvest, coordinatore Gioventù nazionale Lombardia.

Sgarbi

Le candidature che solleticano la curiosità dei più vanno da quelle dell'ex sottosegretario Vittorio Sgarbi (al Sud, da indipendente) a Giovanna Giolitti al NordOvest, avvocato pronipote dello statista nord ovest, a Mario Pellegrini: correrà al Centro l'ex vicesindaco del Giglio, a buon diritto uno degli eroi nella notte del naufragio quando salì sulla Costa Concordia contribuendo al salvataggio dei superstiti. Capitolo imprenditori: Silvia Bolla (NordEst), presidente della Piccola e media industria Veneto Est e membro del Consiglio nazionale di Confindustria, Guglielmo Garagnani (NordEst), attivo nel settore agricolo e presidente uscente di Confagricoltura Bologna, Federica Picchi (NordOvest) che opera nell'industria cinematografica. Ampia anche la pattuglia degli amministratori locali: Antonella Argenti (NordEst) sindaco di Villa del Conte (Padova), Alessandro Ciriani (NordEst) sindaco di Pordenone, Marco Squarta (Centro) presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, Elena Donazzan (NordEst) assessore al Lavoro della Regione Veneto, Elvira Amata (Isole) assessore al Turismo della Regione Sicilia, Massimiliano Giammusso (Isole) sindaco di Gravina di Catania, Valeria Mantovan (NordEst) sindaco di Porto Viro (Rovigo).