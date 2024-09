Fratelli d’Italia, l’addio ‘soft’ di Rachele Mussolini: “Vado in Forza Italia, è la mia casa ideale”

Rachele Mussolini, nipote del Duce e consigliera più votata dell'assemblea capitolina, lascia Fratelli d'Italia per passare a Forza Italia. "E' stata una decisione estremamente ponderata - spiega l'ormai ex esponente di Fdi - ci tengo a ribadire l'estrema gratitudine verso quella che è stata la mia famiglia politica per oltre 20 anni: ringrazio Fdi per aver scommesso su di me e sono orgogliosa che il nostro governo sia guidato dal primo premier donna. Sottolineo inoltre che nel centrodestra regna l'armonia, è una coalizione coesa che sta governando nell'interesse del Paese".

FI

"Il mio", prosegue Mussolini, "è un dolce addio a un partito a cui rimarrò sempre legata. Ho riflettuto a lungo su questa scelta. Ritengo che Forza Italia, che è la forza più moderata all'interno della coalizione, possa rispecchiare di più la mia sensibilità moderata, laica e centrista. In Fdi, lo preciso, ho potuto sempre esprimere le mie opinioni, che spesso sono state un po' dissonanti rispetto alla linea del partito. Ho sempre avuto libertà di comunicazione. Ma la mia casa ideale è quella guidata dal segretario Antonio Tajani".

Il motivo

In sostanza il motivo del trasloco da via della Scrofa è nel fatto che FdI ha posizioni troppo di destra-destra: Mussolini difatti ha spiegato ai 'colonnelli berlusconiani' di avere una 'diversa sensibilità sui diritti' rispetto al grosso dei Fratelli". Figlia di Romano e sorellastra dell'ex europarlamentare Alessandra, Rachele Mussolini in Campidoglio è eletta da due consiliature. “Ringrazio Fdi per aver creduto in me e avermi sostenuta per due candidature, l'affetto e la stima rimangono ma per me è tempo di voltare pagina e approdare in un Partito che sento più vicino alla mia sensibilità moderata e centrista".

Il messaggio

Insomma, con un messaggio al gruppo di FdI in Campidoglio Rachele Mussolini ha salutato i suoi colleghi, ufficializzando il suo addio al partito di Giorgia Meloni. Mussolini era entrata come campionessa di preferenze in Consiglio comunale nel 2021. Adesso il passaggio in Forza Italia partito per anni riferimento anche della sorella, Alessandra. In Campidoglio si stanno cercando però gli ultimi aggiustamenti per creare il gruppo consiliare: nella lista Fi-Udc fu eletto solo Marco Di Stefano ma poi con l'ingresso in Noi Moderati del consigliere il gruppo è diventato Fi-Nm. Adesso si sta quindi studiando il regolamento per far sì che Rachele Mussolini possa sedere tra gli scranni dell'Aula Giulio Cesare sotto il simbolo di Forza Italia.