Fratelli d’Italia, sarà Elon Musk il super-ospite della festa di Atreju, ma è polemica su Santiago Abascal

Il suo nome, insieme a quello del premier britannico Rishi Sunak, era indicato dai rumors come una delle possibili sorprese di Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia in programma a Castel Sant'Angelo a Roma dal 14 al 17 dicembre. Molto probabilmente - anche se dagli organizzatori non arriva conferma - sarà lui, Elon Musk, il 'mister X', il super ospite della tradizionale kermesse organizzata dal partito di Giorgia Meloni. Il patron di Tesla e proprietario di Twitter (poi ribattezzato X, appunto) dovrebbe intervenire sabato, intervistato dal giornalista Nicola Porro. A giugno l'imprenditore era stato in visita in Italia e aveva incontrato la premier Meloni a Palazzo Chigi: un incontro di un'ora e mezza che ha avuto tra i temi principali la natalità e l'intelligenza artificiale. Il primo ministro inglese Sunak, invece, dovrebbe essere uno degli altri nomi internazionali dell'evento, il cui programma è stato presentato in conferenza stampa a Via della Scrofa.





Ministri

Ministri ed esponenti di maggioranza, il premier albanese e il leader di Vox. Matteo Renzi, Carlo Calenda, Luciano Spalletti, Flavio Briatore, e appunto "Mister X". Sono soltanto alcuni degli ospiti che parteciperanno ad Atreju, la kermesse di FdI che si svolgerà nella Capitale da giovedì con il titolo "Bentornato orgoglio italiano". Assenti Giuseppe Conte e Elly Schlein. E proprio sulla presenza di Santiago Abascal scoppia la polemica. L'esponente di Avs Angelo Bonelli, si dice pronto a "declinare l'invito" dopo aver appreso della presenza del leader di Vox: "é assolutamente inammissibile e indecente". Giovanni Donzelli, durante la conferenza di presentazione chiarisce: "Non ci intromettiamo nella politica interna delle altre Nazioni". "Santiago Abascal è un esponente importante dei conservatori, con cui discuteremo delle questioni europee".





L’apertura

Ad aprire l'evento ci sarà il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e a seguire un dibattito sull'Autonomia con il ministro Roberto Calderoli e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Si parlerà poi di Turismo con la ministra Daniela Santanchè e Flavio Briatore. Di famiglia, nella seconda giornata, con la ministra Eugenia Roccella, Ivan Scalfarotto (Iv) e Anna Paola Concia, di transizione ecologica con i ministri Pichetto Fratin e Nello Musumeci, di economia con il ministro Giancarlo Giorgetti, e di cultura con il ministro Gennaro Sangiuliano. Ci sarà anche un confronto sulla giustizia con il ministro Carlo Nordio, il sottosegretario Andrea Delmastro, e il leader di Iv Matteo Renzi. Si affronterà il tema del lavoro con la ministra Marina Elvira Calderone e quello delle riforme, con la ministra Elisabetta Casellati e il presidente del Senato Ignazio La Russa.





Spalletti

Sabato mattina tocca allo Sport con il ministro Andrea Abodi, il nuotatore Gregorio Paltrinieri e il Ct della nazionale di calcio Luciano Spalletti. A seguire un panel con i ministri Francesco Lollobrigida e Orazio Schillaci, e poi l'intervista, in presenza, al premier albanese Edi Rama, a cui seguirà "l'ospite misterioso". Ovvero Musk. Si parlerà di immigrazione con il ministro Matteo Piantedosi e poi il panel "Roma al centro del Mediterraneo" con il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il ministro per la Difesa Guido Crosetto, a cui seguirà il dibattito con il ministro Adolfo Urso e il leader di Azione Carlo Calenda. L'ultimo giorno il tema sarà Europa con il ministro Raffaele Fitto e subito dopo ci sarà l'intervento del leader di Vox. Prima del gran finale affidato alla premier Giorgia Meloni, toccherà ai due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Quest'anno il premio Atreju sarà assegnato a Dean Gregory e Claire, i genitori di Indy.