Gaza, sul Board l’Unione Europea fa muro. Ma il presidente americano Trump: 'Meloni vuole entrarci'

Gaza, sul Board l’Unione Europea fa muro. Ma il presidente americano Trump: 'Meloni vuole entrarci'

Gaza, sul Board l’Unione Europea fa muro. Ma il presidente americano Trump: 'Meloni vuole entrarci' Photo Credit: Ansa.foto/Filippo Attili

Alberto Ciapparoni

23 gennaio 2026, ore 11:53

Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa: 'Con i leader nutriamo seri dubbi su certi elementi dello statuto del Consiglio”. Palazzo Chigi per adesso resta in silenzio, ma non si possono escludere contatti tra Roma e Washington pure nelle prossime ore

Quasi cinque ore di dibattito senza telefonini e in formato ristretto. Sul tavolo, un menù fisso: le relazioni transatlantiche con la nuova, a dir poco imprevedibile, America di Donald Trump. E' stato un Consiglio europeo atipico, quello che ha avuto luogo ieri sera all'Europa Building. Una lunga cena di lavoro, alla fine della quale l'Ue ha ribadito tutta la sua distanza dal tycoon, senza ovviamente chiudergli le porte. Ma qualcosa si muove, tra le cancellerie europee.

Costa

E, sul Board di Gaza, ad esempio, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, nelle sue conclusioni orali, ha rimarcato "i seri dubbi" suoi e di diversi leader. Le conclusioni sono state orali perché, essendo straordinario, il summit non prevedeva un testo scritto. In questo caso, tuttavia, per i vertici Ue è stato quasi un vantaggio. Su Trump l'unità mostrata dall'Ue sta crescendo ma non racchiude certo tutte le capitali. Il Board di Gaza è stato firmato da Ungheria e Bulgaria. E' stato rifiutato nettamente dalla Spagna. Mentre altri Paesi hanno preso tempo, tra questi anche l'Italia. Anche se, tornando da Davos, Trump ci ha voluto mettere ancora una volta lo zampino. "Giorgia Meloni e Karol Nawrocki mi hanno detto che vogliono unirsi, ma prima devono espletare le formalità necessarie", ha detto il presidente americano, secondo i media presenti sull'Air Force One.

Chigi

Alle sue parole, Palazzo Chigi non ha voluto replicare anche se non si possono escludere contatti di nuovo tra Roma e Washington nelle prossime ore. Di certo, le affermazioni del tycoon sono destinate a far rumore, soprattutto in Italia. Dove nelle scorse ore era emerso con chiarezza che, con l'attuale statuto, il Consiglio di Pace per Gaza andrebbe a confliggere con l'articolo 11 della Costituzione. A Bruxelles, a destare preoccupazione sono "diversi elementi dello statuto" del board, che riguardano il perimetro delle competenze, l'assetto di governance e la compatibilità con la Carta delle Nazioni Unite. Dubbi che non escludono, tuttavia, una disponibilità a "collaborare" con l'amministrazione Trump "nell'attuazione di un piano di pace globale per Gaza", a condizione che il board operi come amministrazione transitoria nel pieno rispetto della risoluzione 2803 del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Al suo rientro negli Stati Uniti, Trump si è soffermato nuovamente sui temi a lui cari in questi: dalla Groenlandia all'Europa, non lesinando attacchi.

Bruxelles

A Bruxelles, ormai, sembrano quasi consapevoli che andrà avanti così fino al Midterm. Dialogo e fermezza, senza alimentare ulteriori escalation, è la strategia che Commissione e Consiglio europeo vogliono mantenere. Senza reazioni impulsive, ma con ritorsioni credibili sempre sul tavolo. Su alcuni punti, come la sovranità della Groenlandia, c'è una linea rossa che per l'Europa non va valicata. Su altri, come la sicurezza dell'Artico, c'è la disponibilità a lavorare con Washington. Al vertice si è parlato anche di autonomia strategica, destino ineluttabile ormai sia per Ursula von der Leyen sia per Antonio Costa. Così come resta immutato "il fermo impegno per i principi del diritto internazionali", si legge nelle conclusioni. Da oggi l'Ue torna pancia a terra a costruire la sua rete alternativa alla partnership con gli Usa. I vertici comunitari saranno martedì 27 in India per un accordo commerciale che si preannuncia cruciale. A Roma intanto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa  al Vertice intergovernativo tra Italia e Germania, a Villa Doria Pamphilj.


Argomenti

Gaza
Meloni
Merz
Trump

Gli ultimi articoli di Alberto Ciapparoni

Mostra tutti
  • Davos, Trump vara il Board of Peace: "Tutti vogliono entrare". Meloni: “Per adesso l’Italia dice no”

    Davos, Trump vara il Board of Peace: "Tutti vogliono entrare". Meloni: “Per adesso l’Italia dice no”

  • Dazi, è duello Macron-Trump sulla Groenlandia. Anche Von der Leyen attacca gli Stati Uniti, Meloni prova a mediare

    Dazi, è duello Macron-Trump sulla Groenlandia. Anche Von der Leyen attacca gli Stati Uniti, Meloni prova a mediare

  • Governo, Meloni torna a Palazzo Chigi dopo il tour in Asia: è asse con Seul, ma c’è il nodo-Groenlandia

    Governo, Meloni torna a Palazzo Chigi dopo il tour in Asia: è asse con Seul, ma c’è il nodo-Groenlandia

  • Istat, l'inflazione sale all'1,5% nel 2025, corrono i prezzi del carrello della spesa: +24%. Pesano gli energetici

    Istat, l'inflazione sale all'1,5% nel 2025, corrono i prezzi del carrello della spesa: +24%. Pesano gli energetici

  • Ucraina, il ministro della Difesa Crosetto: “Difendere Kiev non è bellicismo. Senza armi, più vittime civili”

    Ucraina, il ministro della Difesa Crosetto: “Difendere Kiev non è bellicismo. Senza armi, più vittime civili”

  • Giustizia, il Tar del Lazio dice no alla sospensione urgente della delibera sulla data del voto del referendum

    Giustizia, il Tar del Lazio dice no alla sospensione urgente della delibera sulla data del voto del referendum

  • Taxi, manifestazione davanti a Montecitorio: slogan, petardi e cartello contro la premier Meloni. E contro Uber

    Taxi, manifestazione davanti a Montecitorio: slogan, petardi e cartello contro la premier Meloni. E contro Uber

  • Governo, la premier Meloni a Rtl 102.5: “Sulla sicurezza le toghe spesso vanificano il lavoro del Parlamento”

    Governo, la premier Meloni a Rtl 102.5: “Sulla sicurezza le toghe spesso vanificano il lavoro del Parlamento”

  • Lavoro, il tasso di disoccupazione mai così basso: al 5,7 per cento a novembre. La premier Meloni esulta

    Lavoro, il tasso di disoccupazione mai così basso: al 5,7 per cento a novembre. La premier Meloni esulta

  • Istat: crescono il reddito e il risparmio delle famiglie, ma peggiorano i conti della Pubblica Amministrazione

    Istat: crescono il reddito e il risparmio delle famiglie, ma peggiorano i conti della Pubblica Amministrazione

Regionali, domenica e lunedì si vota in Campania, Veneto e Puglia. Salutano De Luca, Zaia ed Emiliano

Regionali, domenica e lunedì si vota in Campania, Veneto e Puglia. Salutano De Luca, Zaia ed Emiliano

Nelle due giornate i seggi saranno aperti rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. Con questa tornata si conclude la serie delle elezioni amministrative del 2025. In precedenza si era andati alle urne in Toscana, Marche, Calabria e Valle d’Aosta

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio alla Camera ha difeso la riforma per la quale si andrà al referendum

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio alla Camera ha difeso la riforma per la quale si andrà al referendum

Sono variazioni ha detto " né contro la magistratura, né contro l’opposizione, né contro nessuno" , e non ci sono oltraggi alla costituzione

Quirinale, alla fine Meloni è salita da Mattarella: “Garofani inopportuno ma nessuno scontro istituzionale”

Quirinale, alla fine Meloni è salita da Mattarella: “Garofani inopportuno ma nessuno scontro istituzionale”

Venti minuti di incontro al Colle. Il commento del Consigliere della Presidenza della Repubblica in una intervista: “Sono amareggiato e sono stupito dal violento attacco: quel che fa male è l'impressione di essere stato utilizzato per colpire il Presidente”