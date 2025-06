Giovane hostess italiana morta a Vienna, è caduta dal terzo piano di un palazzo

LA TRAGEDIA A VIENNA

Aveva lasciato la Sicilia, inseguendo il sogno di fare la hostess. Aveva trovato lavoro come assistente di volo presso la Lauda Air, compagnia austriaca fondata dalla leggenda della Formula Uno e assorbita da qualche anno all’interno di Ryanair. Da tre anni viveva a Vienna. Dove si è consumata la tragedia.

DUE GIORNI DI AGONIA

Aurora Maniscalco aveva 24 anni, è morta la notte scorsa in ospedale dove era arrivata da nemmeno 48 ore in condizioni disperate. La ragazza è precipitata da un balcone al terzo piano del palazzo dove abitava. E’ stato fatto di tutto per cercare di salvarla, ma le ferite e le lesioni riportate con la caduta non hanno lasciato scampo.

IL VIAGGIO DEL DOLORE

Subito dopo essere stati avvertiti dell’incidente, i genitori di Aurora erano partiti da Palermo e a Vienna sono stati assistiti e aiutati dal personale dell’ambasciata italiana in Austria. Sono stati al capezzale della figlia, ora toccherà a loro il triste compito di riportarla a casa.

INDAGINI A TUTTO CAMPO

La polizia austriaca sta indagando sull’accaduto. Non è scontato che si sia trattato di un incidente. In casa con Aurora al momento della tragedia c’era il fidanzato: 27 anni, anche lui palermitano, anche lui assistente di volo, ma presso un’altra compagnia aerea. E’ stato già sentito dagli inquirenti, che gli hanno chiesto di ricostruire quanto è successo.