Golf, presentati gli Open d’Italia, appuntamento all’Argentario da giovedì a domenica prossimi

PRESENTAZIONE FIORENTINA

L’ottantaquattresima edizione in cento anni degli Open d’Italia di golf è stata ufficialmente presentata oggi a Firenze. La conferenza si è tenuta presso Palazzo Guadagni Strozzi Sagrati, sede della Regione Toscana, proprio alle spalle del Duomo e sotto la cupola di Brunelleschi. A presentare l’evento Massimo De Luca, monumento del giornalismo sportivo italiano nonché grande appassionato di golf. Per sottolineare il fascino del contesto paesaggistico in cui gli Open si terranno, De Luca ha chiosato: ‘ In giro per il mondo ci sono tanti campi da golf bellissimi, ma nessun campo da golf ha l’Italia intorno’. Sono intervenuti anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il Presidente della Federazione Italiana Golf Cristiano Cerchiai.





L’APPUNTAMENTO DELL’ANNO

È l’evento più importante e prestigioso della stagione italiana del golf. Ed è un appuntamento di lunga tradizione, visto che siamo arrivati all’edizione numero ottantaquattro. Tutto è pronto per gli Open d’Italia, che nei prossimi giorni andranno in scena nel suggestivo contesto dell’Argentario Golf Club, in Toscana. Appuntamento da giovedì 26 a domenica 29 giugno. Da 42 anni gli Open di golf non venivano disputati in questa regione. Anche con i collegamenti su RTL 102.5, che è radio ufficiale della Federazione Italiana Golf.





REGOLE E TRADIZIONE

L’Open d’Italia rappresenta la più importante manifestazione internazionale organizzata dalla Federazione Italiana Golf.

Si gioca dal 1925 e dal 1972 fa parte del circuito di golf europeo del DP World Tour.

Si gioca secondo le regole del Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, del DP World Tour e delle regole locali emanate dal comitato di gara.

Formula di gara: Al torneo partecipano 156 giocatori e si disputa sulla distanza di 72 buche, 18 al giorno.

Dopo i primi due giri, il taglio lascia in gara i primi 65 classificati e gli eventuali pari merito al 65° posto.

Il montepremi complessivo è di $ 3.000.000,00





PORTE APERTE

L’ingresso all’Argentario Golf Club sarà gratuito. Ci si dovrà registrare sul sito www.openditaliagolf.eu; con la registrazione si otterrà un QR code, da mostrare all’ingresso. Per gli ascoltatori di RTL 102.5 ci sarà una straordinaria opportunità, potranno infatti partecipare a un concorso per poter vivere una esclusiva esperienza in prima linea: non solo l’ingresso al Golf Club, si verrà accompagnati per un tour da personale della Federgolf, ci sarà il pranzo in uno degli

hospitality, soprattutto si potrà assistere alla gara a pochi passi dalle buche, insomma come vedere una partita da bordo campo.