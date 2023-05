Governo, il Cdm alla fine ‘trova’ 2 miliardi per l’alluvione, e spuntano 3 mila euro per gli autonomi

Cento milioni di indennizzi alle aziende agricole dell'Emilia Romagna in ginocchio; stop ad adempimenti, versamenti tributari e contributivi fino a 31 agosto, con ripresa dei pagamenti fino al 20 di novembre; differimento per i Comuni e le Province del pagamento dei mutui nei confronti di Cassa depositi e prestiti. Ma anche sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, compresi i concorsi, e retribuzione regolare per i dipendenti pubblici delle zone colpite che fossero fisicamente impediti dal lavorare. Ancora: cassa integrazione in deroga per i privati, risorse pure dall’aumento dei biglietti dei musei e dall’estrazione del lotto, 3mila euro agli autonomi una tantum nell’ambito di un fondo complessivo da 300 milioni.





"Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre due miliardi di euro per le zone colpite dall'alluvione. Penso che sia giusto ringraziare tutti i componenti del governo tutti i ministri interessati, hanno lavorato per la fase emergenziale": così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella riunione con i sindaci e il governatore emiliano romagnolo Stefano Bonaccini, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto-Alluvioni. Soddisfatto pure Bonaccini, che ha annunciato per giovedì nelle zone alluvionate la vista della presidente della Comissione Ue Von der Leyen (dall'Europa sono in arrivo 400 milioni dal Fondo di solidarietà, come affermato dal vicepremier Tajani).





E la presidente del Consiglio poi aggiunge: "Nella situazione attuale nella quale si trova l'Italia trovare due miliardi di euro in qualche giorno non è una cosa facile. Penso che vada dato atto a tutto il governo di essersi dedicato all'emergenza con il massimo della concentrazione e della disponibilità. In passato interventi di emergenza di due miliardi di euro non so se si erano visti". Respira dunque l'Emilia Romagna che, grazie anche a migliaia di volontari, si sta rimboccando le maniche nella lotta contro il fango, resa ora insidiosa anche dal sole che potrebbe indurirlo come cemento se non verrà al più presto rimosso dalle strade e dalle case. L'emergenza sarà presto estesa anche a Marche e Toscana: intanto nel Ravennate è già iniziata a tempo di record la 'fase 2' della ricostruzione, anche se Conselice - comunica il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa - resta tuttora allagata a causa della rotta del Sillaro, e Ravenna ha l'8% del suo territorio inondato.



Intanto il ricordo di Giovanni Falcone e la replica a chi le attribuisce un legame d'amicizia con l'ex Nar Luigi Ciavardini: Chiara Colosimo esordisce così da presidente della Commissione Antimafia. Una elezione, la sua, accompagnata dalle polemiche per i presunti legami con l'ex terrorista nero che oggi fa parte di una associazione che si occupa di reinserimento di detenuti. Proprio in quella veste Colosimo lo ha incontrato "nell'espletamento delle funzioni di consigliera regionale", spiega ai cronisti che la interpellano a Palazzo San Macuto, sede della Commissione. "Nella mia vita hanno sempre parlato i fatti e le battaglie che ho fin qui condotto, invito i famigliari delle vittime qui, è casa loro", spiega la deputata di Fratelli d'Italia, tra gli esponenti più vicini alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In Alleanza Nazionale prima e in Fratelli d'Italia, poi, Colosimo ha percorso l'intero cursus dell'amministrazione pubblica: dal Consiglio comunale di Roma, dove è approdata durante la giunta Alemanno, al Consiglio regionale del Lazio, fino al Parlamento. "Non ho amicizie, ma ho espletato nella mia funzione di consigliere regionale anche il compito di incontrare i detenuti. Conosco Ciavardini perché lui è in una associazione che si occupa di reinserimento di detenuti", sottolinea ancora riferendosi al rapporto che le viene attribuito. Una vicinanza denunciata dalle opposizioni anche sulla base di una inchiesta giornalistica di Report e sulla quale torna oggi il capogruppo Pd in Commissione Antimafia, Walter Verini. L'elezione di Chiara Colosimo, per il senatore dem, "rappresenta uno schiaffo che la commissione e questo Paese non meritavano". Per Verini, i partiti della maggioranza "hanno dimostrato sordità e chiusura" alle richieste delle opposizioni. Una posizione, questa, condivisa anche dal M5S.