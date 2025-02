Governo, il FantaSanremo-parodia di M5S e Partito Democratico, poi spunta la 'squadra' di Forza Italia

Il Festival di Sanremo ispira anche la bagarre politica. Ed ecco spuntare, una dopo l'altra, parodie del FantaSanremo, il gioco in stile Fantacalcio ma con i cantanti che spopola tra i fan della kermesse condotta da Carlo Conti, con un botta e risposta a stretto giro fra maggioranza e opposizione.

L’esecutivo

E partiamo dal FantaSanremo dedicato all’esecutivo. Al posto dei cantanti della kermesse musicale, alcuni membri dell'esecutivo e della maggioranza in 'gara' con alcune canzoni inventate dai titoli ironici. Sui social escono, nell'ordine, M5S e Pd, con due post molto simili (con i Cinquestelle che escono diversi minuti prima), si scatenano. "Inascoltabili...", si legge sull'account Instagram del Movimento guidato da Giuseppe Conte. Nel gioco ribattezzato per l'occasione 'FantaMeloni', i cinque titolari sono Giorgia Meloni con la canzone 'Albania portami via' (capitano della squadra), Matteo Salvini con 'Chiodo fisso' (chiaro riferimento ai disagi sulle linee ferroviarie), Antonio Tajani con 'La mia banca suona il rock', Daniela Santanchè con 'Io resto qui' e Francesco Lollobrigida con 'Stop that train'. Le due riserve sono Augusta Montaruli di FdI con la presunta canzone 'Con le mani Bau bau' e Carlo Nordio con 'Di fiasco in fiasco'.

Il PD

Il Partito democratico, invece, invita sui social a iscriversi alla finta lega di FantaSanremo su 'Telemeloni1' dal titolo 'Trump Fan Club Italia'. I cinque titolari sono quasi uguali: Meloni con il presunto pezzo 'Sparirò', Santanchè con 'Dimettersi mai', Salvini con 'Il mio chiodo fisso', Nordio con 'Destinazione Libia' e Antonio Tajani con 'Il caffè dei pensionati'. Le due riserve? Matteo Piantedosi con 'Giovane fuorilegge' e Augusta Montaruli con 'Bau bau'. "Una cosa è certa - chiosano i Dem - con loro ci perdono gli italiani".

FI

Ma anche Forza Italia, poco dopo M5S e Pd, ironizza via social sugli avversari politici. Ed ecco spuntare un'altra squadra del 'FantaSanremo' parodia, questa volta dedicata all'opposizione. A capitanarla il duo Elly Schlein e Giuseppe Conte, con il brano 'Ti lascerò'. La squadra è composta poi da Carlo Calenda con 'La solitudine', Matteo Renzi con 'Autogrill', Angelo Bonelli con 'La noia' e Nicola Fratoianni con 'Nostalgia canaglia'. Le riserve sono Vincenzo De Luca con 'I p' me, tu p' te' e Riccardo Magi con 'Erba di casa mia'. "Squadra che perde non si cambia", è il titolo del post sui social di FI. E non finisce qui. Perché Matteo Renzi confessa di voler dedicare alla premier "Fiumi di parole dei Jalisse". Il motivo? "Meloni è come i Jalisse. Ha vinto una volta, ma non vincerà mai più", conclude il leader di Iv. Mentre Nicola Fratoianni (Avs) canta 'Povera patria' di Franco Battiato e, rivolto idealmente all'inquilina di Palazzo Chigi, dice: "L'Italia dei record di Meloni è prima in Europa per disoccupazione giovanile nel 2024. Fai un bagno di umiltà".