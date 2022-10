Governo, Meloni premier ha giurato al Quirinale: “Serviremo l’Italia con responsabilità e orgoglio”

Total black o total white. Il look dei 24 ministri e ministre del governo Meloni, che ha giurato stamani nel salone delle Feste del Quirinale, è senza vie di mezzo: o tutto bianco, come nella scelta della ministra per le Riforme Elisabetta Alberti Casellati, che lo impreziosisce con una spilla d'oro, o tutto nero come quello della premier Giorgia Meloni che si presenta con completo pantalone scuro, piega liscia 'pulita', diversi sorrisi rivolti al capo dello Stato mentre recita a memoria la formula del giuramento. Unico tocco di colore, il braccialetto in pizzo macramè stile Cruciani con i colori del Tricolore italiano.





Tutta vestita di bianco, con pantalone e doppiopetto, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, di scuro ma con top bianco e nero con motivi geometrici Eugenia Roccella, ministra alla Famiglia, camicia bianca di taglio maschile con collo alla Robespierre e completo nero per Annamaria Bernini - che su Instagram posta storie dalla cerimonia al Quirinale con il sottofondo della canzone di Ambra "T'appartengo" e il refrain" adesso giura" -, camicia di seta bianca con lungo nastro sul petto per Daniela Santanchè che non rinuncia a indossare scarpe col tacco alto.





Quasi tutti i ministri hanno bisogno di occhiali per leggere la formula di rito del giuramento, pochi, tra cui Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, la recitano a memoria. Abodi è l'unico vestito di grigio, tutti gli altri prediligono completi scuri. Come scure, nei toni del blu e dell'azzurro, sono le cravatte, con due eccezioni: il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che non rinuncia al verde scuro (che fa tanto Lega) e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che l'ha scelta rossa. Molti ministri, soprattutto le new entry, mostrano incertezze alla firma dopo il giuramento, ma anche un veterano come Matteo Salvini ne tradisce un po'. La compagna Francesca Verdini, con spolverino bordeaux e sandalo con borchie, lo osserva mentre tiene in braccio Mirta, la figlia di Salvini, e siede accanto al figlio Federico.





Arianna, la sorella di Giorgia Meloni e moglie del neo ministro Lollobrigida, è seduta in prima fila nel parterre riservato alle famiglie, indossa un completo pantalone bianco, i capelli raccolti. La piccola Ginevra, figlia della premier, cattura molte attenzioni (e obiettivi) con il suo vestitino bianco tutto frange e piume. Assiste alla cerimonia seduta tra la zia e il padre e compagno della Meloni, il giornalista Andrea Giambruno.