Hamdan Ballal, picchiato e arrestato il regista premio Oscar. Ecco cosa è successo

Secondo quanto riferito dal suo collega regista e da un gruppo di attivisti, Hamdan Ballal, uno dei co-registi del documentario premio Oscar “No Other Land”, è rimasto ferito e arrestato dopo un conflitto avvenuto ieri in Cisgiordania.

Il regista israeliano Yuval Abraham, ha affermato su X che un gruppo di coloni aveva picchiato l'autore palestinese Ballal, che è stato poi arrestato da membri dell'esercito israeliano. "Ha ferite alla testa e allo stomaco, sanguina", ha scritto Abraham.

I FATTI

La presunta violenza è avvenuta ieri sera nel villaggio di Susiya, città natale di Ballal, nell'area di Masafer Yatta. Il gruppo di attivisti ha dichiarato più tardi che, dopo che i residenti del villaggio avevano incoraggiato un singolo colono ad andarsene, decine di persone, alcune mascherate, altre armate di coltelli e fucili d'assalto, si sarebbero presentate e avrebbero attaccato un paio di case, rubando telecamere di sicurezza e distruggendo cisterne d'acqua.

Le forze di difesa israeliana hanno offerto una versione diversa degli eventi nella loro dichiarazione, affermando che la violenza è iniziata dopo che "diversi terroristi hanno lanciato pietre contro i cittadini israeliani, danneggiando i loro veicoli".

Entrambe le parti hanno iniziato a lanciarsi pietre l'una contro l'altra e quando la polizia israeliana è arrivata sul luogo del conflitto, "diversi terroristi hanno iniziato a lanciare pietre contro le forze di sicurezza". Entrambe le parti concordano sul fatto che tre palestinesi siano stati arrestati dopo il conflitto.

Ballal, ferito nell'attacco, è attualmente trattenuto in una stazione di polizia, secondo il Center for Jewish Nonviolence.

Cinque attivisti americani che lavoravano a un progetto con l'organizzazione sono arrivati ​​sulla scena durante l'attacco e anche loro sono stati attaccati dai coloni.

Le forze di difesa hanno aggiunto che un cittadino israeliano è stato anch'egli arrestato dopo il conflitto, ma che la persona è stata rilasciata per ricevere cure mediche

"Chiediamo l'immediato rilascio di Ballal e che la sua famiglia e la sua comunità siano informate sulle sue condizioni, sulla sua posizione e sulla giustificazione della sua detenzione", ha affermato l'International Documentary Association in una dichiarazione lunedì sera.

UN FILM CON UN OSCAR MA SENZA DISTRIBUTORE

"No Other Land", diretto da quattro registi, due israeliani e due palestinesi, si è aggiudicato il premio per il miglior documentario alla 97a edizione degli Academy Awards il 2 marzo.

Il film documenta lo sfollamento forzato dei palestinesi a Masafer Yatta, nonché un'amicizia nascente tra un attivista palestinese e un giornalista israeliano, tra il 2019 e il 2023. Nonostante la vittoria dell'Oscar, No Other Land non è ancora stato acquistato da un importante distributore statunitense.

Il co-regista Abraham ha suggerito che la mancanza di interesse degli Stati Uniti nell'acquistare il progetto è dovuta alle critiche del film alle azioni militari e politiche israeliane.