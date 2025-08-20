Incidente ferroviario a Trento, scontro tra un regionale e un carro merci, bilancio di tre feriti





SCONTRO AL SEMAFORO

Il bilancio è di tre feriti lievi. Una donna di 45 anni, che ha sbattuto la testa, per precauzione è stata portata in ospedale. La circolazione ferroviaria è però ancora interrotta sulla linea del Brennero, tra Mezzocorona e Trento. Lì questa mattina poco dopo le 8.00 si è verificato un incidente che ha coinvolto un regionale e un treno merci. Secondo una prima ricostruzione, durante una manovra alcuni carri merci si sono staccati dal convoglio e muovendosi in retromarcia hanno urtato il treno regionale che era fermo al semaforo. L’impatto è stato piuttosto violento, una carrozza è uscita dai binari.

UN VIAGGIO COME TANTI

45 passeggeri sono stati evacuati, il treno coinvolto era il regionale 16666 diretto a Bolzano. A bordo non c'era molta gente, sembrava una mattina tranquilla, uguale alle altre. L'attenzione dei pendolari era come al solito attratta dagli smartphone, qualcuno leggeva un giornale, altri chiacchieravano o guardavano fuori dal finestrino. All'improvviso si è sentito un grande botto. Lo spavento c'è stato, per fortuna le conseguenze non sono state gravi.

INDAGINI E LAVORI IN CORSO

L’incidente è avvenuto in zona Trento Nord, nei pressi di via Vittime delle Foibe. In queste ore si sta cercando di capire la dinamica e soprattutto la causa di quanto avvenuto. «La Ferro-cisterna si è incredibilmente messa in moto autonomamente dallo scalo dell’Interporto», spiega il funzionario di turno dei vigili del fuoco Permanenti di Trento, Daniele Alessandrini. «Il treno passeggeri era fermo, c’è stato un impatto importante». Ora si lavora per ripristinare la circolazione ferroviaria, in mattinata si sono registrati ritardi e cancellazioni, è stato comunque attivato un servizio sostitutivo tramite autobus.



