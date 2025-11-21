Italia in finale di Coppa Davis, grande impresa di Flavio Cobolli

21 novembre 2025, ore 22:10
Battuto il Belgio 2-0, successo tranquillo di Berrettini, vittoria da batticuore di Cobolli
Per il terzo anno consecutivo l’Italia approda alla finale di coppa Davis. Questa volta vale un po’ di più, perché il traguardo è stato raggiunto senza i top players Sinner e Musetti. Chi li ha sostituiti ha dimostrato un cuore grande così. Domenica pomeriggio alle 15 l’Italia affronterà in finale la vincente di Germania-Spagna, che si giocherà domani.
COBOLLI-BERGS
Questa partita ce la ricorderemo a lungo: Flavio Cobolli ha battuto il belga Bergs in un match durato più di tre ore, finito al tie-break del terzo set con il punteggio di 17 -15. È stata una altalena di emozioni, con entrambi i tennisti che hanno avuto ma anche sprecato diversi match point; alla fine ad esultare sono stati i tifosi azzurri nella Supertennis arena di Bologna. Il primo set Cobolli lo aveva vinto piuttosto tranquillamente: 6-3. Dal secondo set Bergs è cresciuto e ha messo in difficoltà l’azzurro. Il tie-break del secondo set ha premiato il belga, ma nel terzo set il cuore di Cobolli ha avuto la meglio.
BERRETTINI-COLLIGNON
Un primo set perfetto, un secondo set più sofferto ma comunque portato a casa. Matteo Berrettini ha fatto il suo dovere e ha battuto Collignon in un’ora e ventinove minuti, parziali 6-3 e 6-4. Il tennista romano ha aggredito il match nel modo giusto, subito avanti 3-0 con un break già al secondo game; e il primo set è andato via liscio. Più complicata la seconda partita: Berrettini era in vantaggio 2-0 avendo subito strappato il servizio, e ha avuto l’occasione di un altro break per andare sul 3-0. Ma non l’ha sfruttata e Collignon ha ribaltato la situazione portandosi sul 3-2. Quello è stato un momento delicato, dal quale Matteo è riemerso con un altro break che gli ha spianato la strada verso la vittoria.
