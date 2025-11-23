L’Italia vince la coppa Davis per il terzo anno consecutivo, battuta la Spagna

Paolo Pacchioni

23 novembre 2025, ore 20:37

In finale decisivi i successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli

SUL TETTO DEL MONDO

L’Italia ha vinto la sua quarta coppa Davis, la terza consecutiva. Questa volta vale un po’ di più, il successo è arrivato senza i top players Sinner e Musetti. Ma la Davis è la competizione dove il tennis diventa sport di squadra, e l’Italia ha la squadra più forte; il capitano non giocatore Filippo Volandri ha costruito un gruppo di amici-campioni, gente che sa giocare a tennis ma che soprattutto sa combattere e reagire alle difficoltà. Anche stavolta, in finale contro la Spagna, sono bastate le vittorie nei due singolari. Non è stato necessario giocare il doppio, Bolelli e Vavassori il loro contributo lo hanno dato fuori dal campo, facendo gruppo.

L’IMPRESA DI COBOLLI

Il punto decisivo lo ha portato a casa Flavio Cobolli, che ha vinto contro Munar. Flavio ha solo 22 anni, ma oltre alla stoffa del campione dimostra una solidità mentale altissima. Il suo incontro era cominciato molto male, 6-1 per lo spagnolo nel primo set. Cobolli ha però saputo mettere un punto, andare a capo e cambiare passo nel secondo e nel terzo set. C’è stato tanto equilibrio in campo, Flavio è riuscito a imporsi al tie-break nel secondo set, mentre nel terzo ha strappato il servizio all’avversario sul cinque pari; poi quando è andato a servire per il match non ha tremato e ha fatto impazzire di gioia la Supertennis arena di Bologna.

IL CONTRIBUTO DI BERRETTINI

La finale era cominciata bene per merito di Matteo Berrettini: il romano ha vinto senza discussioni il primo singolare contro Carreno Busta. In questo caso l’esito non è mai stato in discussione, Berrettini non ha concesso nemmeno una palla break all’avversario e viceversa gli ha strappato il servizio sia nel primo sia nel secondo set nel momento decisivo. Matteo ha vinto il suo singolare con i parziali di 6-3, 6-4. Poi dalla panchina ha fatto un tifo indiavolato per il suo amico Flavio. La serata si è chiusa con il loro abbraccio, idealmente vi hanno preso parte tutti gli italiani.

Argomenti

Coppa Davis
Filippo Volandri
Flavio Cobolli
Italia
Matteo Berrettini
RTL102.5
Trionfo

