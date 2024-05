Lavoro, cinque operai morti nel palermitano: la tragedia probabilmente provocata da esalazioni tossiche

Strage del lavoro a Casteldaccia, in provincia di Palermo. Secondo un primo bilancio della tragedia cinque operai, su un gruppo di sette, avrebbero perso la vita dopo essere rimasti intrappolati mentre operavano per la riparazione di una pompa sommersa che si trova nella rete fognaria vicino all'azienda vinicola Corvo. Gli operai sarebbero deceduti a causa dell'intossicazione provocata dalle esalazioni. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118 e le squadre dei vigili del fuoco. Tre operai sono stati estratti subito dopo l'intervento dei soccorsi.

L’ospedale

Un sesto operaio è stato trasportato all'ospedale Policlinico di Palermo, dopo essere stato intubato, è gravissimo. Il settimo dipendente che faceva parte della squadra è riuscito a dare l’allarme e a chiamare i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione gli operai di una ditta privata stavano effettuando alcuni lavoro fognari, e non quindi in una cisterna di vino, per conto dell'Amap, la società che gestisce le condotte idriche e fognarie a Palermo. Erano però al lavoro sotto una cantina vitivinicola. E la tragedia sarebbe stata provocata da esalazioni tossiche. Difatti, le vittime erano nei cunicoli dell’impianto di sollevamento delle acque reflue per la manutenzione e sarebbero rimasti soffocati dall’idrogeno solforato.

Schifani

“E’ un dolore profondo quello che ho provato alla notizia della morte degli operai a Casteldaccia. A nome mio e di tutta la giunta esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime per la terribile e inaspettata tragedia che le ha colpite". Lo dice il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani.

Mulè

"Sono sconvolto dalla notizia del tragico incidente a Casteldaccia che ha provocato la morte di cinque operai. Prego per loro e sono vicino alle loro famiglie. Non si può parlare più di incidenti sul lavoro ma di una inaccettabile strage che impone un impegno per assicurare maggiori condizioni di sicurezza ai lavoratori". Lo afferma Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, deputato di Forza Italia, appresa la terribile disgrazia accaduta in provincia di Palermo.

M5S

"Dalla mia città, Casteldaccia, arriva una notizia drammatica: 5 operai che stavano eseguendo lavori di manutenzione nella rete fognaria sono morti per le esalazioni tossiche, altri due versano in gravi condizioni. Mi stringo alle loro famiglie. Si faccia subito luce sulle cause". Lo scrive su X il deputato siciliano del M5S Davide Aiello.

Calenda

"La morte dei cinque operai a Casteldaccia è inaccettabile e ci riempie di sgomento. Questa tragedia ci ricorda che la sicurezza sul lavoro, sempre richiamata in campagna elettorale, in realtà è ancora trascurata e dimenticata. Si continua a morire per il lavoro, un lavoro spesso sottopagato e poco sicuro. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie degli operai". Così il leader di Azione, Carlo Calenda.