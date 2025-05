Lavoro, la premier Meloni ai sindacati: “Più risorse al bonus-malus per abbassare i premi Inail alle aziende”

E’ durato oltre quattro ore, l'incontro tra governo e SINDACATI convocato a Palazzo Chigi sui temi della sicurezza sul lavoro e presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha lasciato il tavolo un po' prima delle 14, con la proposta di convocare un nuovo incontro a breve, al ministero del Lavoro, con le sigle sindacali e le associazioni datoriali e anche con gli altri ministri.

La riunione

Alla riunione di oggi hanno partecipato per l'esecutivo il vicepremier Antonio Tajani, i ministri Marina Calderone (Lavoro), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Tommaso Foti (Affari europei, politiche di coesione e Pnrr), il sottosegretario Lucia Albano (Economia) e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Presente anche il presidente dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo. Per i SINDACATI, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cida, Cisal, Confedir, Confintesa, Confsal, Ciu, Cse.

Il governo

Il governo dunque è pronto a proporre un aggiornamento delle regole nella catena dei subappalti con l'obiettivo di rafforzare i controlli e le responsabilità con particolare riguardo alla sicurezza dei lavoratori. Secondo fonti dell'esecutivo, l'impegno sarebbe stato concordato tra MELONI e Salvini. 'Vogliamo continuare a premiare le imprese che investono in prevenzione, potenziando ad esempio il meccanismo del cosiddetto bonus-malus relativo al calcolo dei premi Inail', ha affermato la presidente del Consiglio, confermando che ci sono 1,2 miliardi 'disponibili per realizzare una serie di interventi concreti a tutela dei lavoratori e, di conseguenza, anche dei datori di lavoro'. Confermata insomma la dote a disposizione, annunciata alla vigilia del Primo maggio: 1 miliardo e 250 milioni di fondi Inail, di cui 600 milioni già a bando e 650 milioni extra. E Meloni spiega come vorrebbe spenderli: altri bandi Isi, potenziamento del meccanismo bonus-malus, fondi interprofessionali, più formazione con un elenco dei formatori, revisione delle tariffe per il settore agricolo, copertura assicurativa strutturale per docenti e studenti, campagne informative. Poi la premier annuncia la nomina di Stefano Caldoro, ex governatore della Campania in quota Forza Italia ma ora più vicino a FdI, a consigliere ai rapporti con le parti sociali.

Le morti sul lavoro

Ma non solo. Nella Sala Verde di Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni ha ribadito che quello degli incidenti e delle morti sul lavoro «è un fenomeno che non può tollerare né indifferenza né rassegnazione», come ricordato dal Presidente Mattarella nel suo intervento del Primo maggio. «Non dobbiamo arrenderci a questa ‘normalità’, perché non c’è niente di normale nel morire sul posto di lavoro", ha detto Meloni, sottolineando come dietro i numeri ci siano «vite spezzate o profondamente cambiate, famiglie distrutte». «Il cordoglio e la vicinanza non bastano – ha aggiunto – a noi viene chiesto di agire, e di farlo nel modo più efficace possibile». Meloni ha ricordato che la sicurezza sul lavoro «è stata da sempre una priorità del governo», citando tra i provvedimenti adottati l’introduzione della “patente a crediti”, obbligatoria nei cantieri edili, l’assunzione di 1.600 ispettori del lavoro e il rafforzamento delle sanzioni penali e amministrative, inclusa la reintroduzione del reato di somministrazione illecita di lavoro. Il governo prevede infine di investire sulla scuola: «Rafforzando la conoscenza di questi temi tra i giovani» e rendendo «strutturale la copertura assicurativa Inail» per studenti, personale docente e non docente «di tutte le scuole, di ogni ordine e grado», una misura già avviata nel 2023. Da parte loro i sindacati, come dichiarato dal leader Cgil Landini, hanno accolto con favore la disponibilità dell’esecutivo e hanno annunciato che verificheranno i fatti concreti.