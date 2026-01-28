Nomination BAFTA 2026, Paul Thomas Anderson domina con 14 candidature

Nomination BAFTA 2026, Paul Thomas Anderson domina con 14 candidature

Nomination BAFTA 2026, Paul Thomas Anderson domina con 14 candidature

Mario Vai

28 gennaio 2026, ore 10:00

Coogler insegue con il suo Sinner mentre Sorrentino resta fuori con La Grazia

È Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson il film da battere ai Bafta 2026, i premi del cinema britannico assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts. Con 14 nomination, il regista americano domina la scena e si presenta da favorito alla cerimonia del 22 febbraio, in programma alla Royal Festival Hall e condotta da Alan Cumming.

ANDERSON VS COOGLER

Il film guida la corsa nelle categorie chiave, Miglior film, regia e sceneggiatura non originale, e colleziona un’impressionante serie di riconoscimenti attoriali: Leonardo DiCaprio e Chase Infiniti come protagonisti, Teyana Taylor tra i non protagonisti, oltre al doppio sigillo per Benicio del Toro e Sean Penn. Subito alle spalle, con 13 candidature, I peccatori di Ryan Coogler, già protagonista di una stagione record agli Oscar, dove ha ottenuto 16 nomination, superando mostri sacri come Eva contro Eva, Titanic e La La Land. Ai Bafta il film concorre per Miglior film, regia, sceneggiatura originale e per le interpretazioni di Michael B. Jordan (protagonista) e Wunmi Mosaku (non protagonista). Per Coogler e Jordan si tratta della prima candidatura da parte dell’Academy britannica. A quota 11 nomination troviamo Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao, in gara anche come Miglior film britannico, e candidato nelle categorie di regia, sceneggiatura e interpretazione con Jessie Buckley, Emily Watson e Paul Mescal. Stesso bottino per Marty Supreme di Josh Safdie, che porta tra i nominati Timothée Chalamet e Odessa A’zion.

STELLAN SKARSGARD CANDIDATO A 74 ANNI

Buona performance anche per Sentimental Value (7 candidature), capace di regalare una prima, tardiva soddisfazione a Stellan Skarsgård, candidato ai Bafta per la prima volta a 74 anni, accanto a Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas. Più contenuto il risultato di Bugonia, che raccoglie 5 nomination, tra cui quella per la regia a Yorgos Lanthimos, oltre ai riconoscimenti per Emma Stone e Jesse Plemons, quest’ultimo rimasto invece escluso dalla corsa agli Oscar. Capitolo italiano: l’unica vera speranza passava da La Grazia di Paolo Sorrentino, ma l’assenza dalla categoria Miglior film in lingua non inglese chiude di fatto ogni possibilità tricolore. In competizione restano Un semplice incidente di Jafar Panahi, L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, Sentimental Value di Joachim Trier, Sirāt di Oliver Laxe e La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania.

Sul fronte tecnico spicca Frankenstein di Guillermo del Toro, che ottiene 8 candidature, quasi tutte artigianali (dai costumi agli effetti visivi) con l’eccezione di Jacob Elordi, nominato come non protagonista. Wicked – Parte 2, rimasto a secco agli Oscar, strappa invece due candidature (costumi e trucco). Delude infine L’agente segreto: solo due nomination, a fronte dell’entusiasmo raccolto ai Golden Globe e presso gli Academy Award.

Argomenti

BAFTA 2026

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
  • Dove avevamo già visto i fatti di Minneapolis? Il cinema profetico come lente d’ingrandimento

    Dove avevamo già visto i fatti di Minneapolis? Il cinema profetico come lente d’ingrandimento

  • Marty Supreme, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026

    Marty Supreme, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026

  • Incassi, Checco Zalone non si ferma in Italia, Mercy ribalta Avatar negli USA

    Incassi, Checco Zalone non si ferma in Italia, Mercy ribalta Avatar negli USA

  • Oscar 2026: dove vedere tutti i film candidati a Miglior Film

    Oscar 2026: dove vedere tutti i film candidati a Miglior Film

  • Nomination Oscar 2026, Sinners fa la storia con 16 nomination mentre Chalamet sfida Di Caprio come miglior attore

    Nomination Oscar 2026, Sinners fa la storia con 16 nomination mentre Chalamet sfida Di Caprio come miglior attore

  • Marty Supreme arriva in sala e accende la corsa all’Oscar di Chalamet

    Marty Supreme arriva in sala e accende la corsa all’Oscar di Chalamet

  • Avatar accende il box office mondiale: 1,3 miliardi d’incassi, ma senza i record del passato

    Avatar accende il box office mondiale: 1,3 miliardi d’incassi, ma senza i record del passato

  • Box office, Zalone supera i 70 milioni e Sorrentino ottiene il suo miglior esordio

    Box office, Zalone supera i 70 milioni e Sorrentino ottiene il suo miglior esordio

  • HBO Max sbarca in Italia e presenta la serie Il cavaliere dei sette regni

    HBO Max sbarca in Italia e presenta la serie Il cavaliere dei sette regni

  • La Grazia di Paolo Sorrentino arriva oggi al cinema: trama e recensione

    La Grazia di Paolo Sorrentino arriva oggi al cinema: trama e recensione

Checco Zalone da record con Buen Camino, incassati 27 milioni di euro in quattro giorni

Checco Zalone da record con Buen Camino, incassati 27 milioni di euro in quattro giorni

Il risultato complessivo porta il box office italiano a 37,6 milioni di euro, in crescita dell’87% rispetto allo scorso anno

La Grazia di Paolo Sorrentino arriva oggi al cinema: trama e recensione

La Grazia di Paolo Sorrentino arriva oggi al cinema: trama e recensione

Il film vede come protagonista Toni Servillo, cui è stata assegnata la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile

Avatar: Fuoco e Cenere, trama e recensione del film di James Cameron in uscita domani nelle sale italiane

Avatar: Fuoco e Cenere, trama e recensione del film di James Cameron in uscita domani nelle sale italiane

Meno dirompente rispetto ai primi due capitoli, il terzo episodio punta maggiormente sulla narrazione, senza rinunciare a uno spettacolo cinematografico di altissimo livello