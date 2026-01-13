Oggi, martedì 13 gennaio 2026, ricorre il 14esimo anniversario del naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio

Era il 13 gennaio del 2012, quando allargo dell’Isola del Giglio, naufragò la nave da crociera Costa Concordia. A bordo c’erano circa 4.200 persone tra passeggeri ed equipaggio. L’incidente navale provocò la morte di 32 persone. Oggi ricorre il quattordicesimo anniversario di quel drammatico evento che resta uno dei più gravi della storia marittima italiana del dopoguerra. E come ogni anno la comunità gigliese commemorerà le vittime con una cerimonia. Per i familiari delle vittime, i superstiti e la popolazione dell'Isola del Giglio, sarà un momento di memoria e riflessione sull'importanza della sicurezza in mare.





Il naufragio

La nave aveva iniziato la crociera dal porto di Savona e dopo aveva fatto scalo a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Cagliari, Palermo e Civitavecchia e stava ritornando verso Savona, come previsto dall'itinerario. Alle 21.42 del 13 gennaio 2012, la Costa Concordia, una nave da 114.500 tonnellate di stazza, urtò gli scogli delle Scole, zona dal basso fondale di fronte a Punta Gabbianara, a Nord di Giglio Porto durante la manovra di avvicinamento all’Isola del Giglio, per il cosiddetto “inchino”. L'impatto provocò una falla di oltre 70 metri nello scafo, l'allagamento della sala macchine e il blackout totale. La nave si inclinò su un lato, rendendo difficile l'evacuazione della stessa che andò avanti per diverse ore e che Rtl 102.5 seguì per tutta la notte in diretta. E si svolse in condizioni di enorme difficoltà. Alla fine il bilancio fu pesante: persero la vita 32 tra passeggeri e componenti dell’equipaggio. L’inchiesta giudiziaria ha portato alla condanna definitiva dell'ex comandante Francesco Schettino a 16 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo, naufragio e abbandono di nave. L’imbarcazione è stata rimossa dal punto in cui è naufragata, e con un complesso raddrizzamento è stata trasferita a Genova, dove è stata smantellata tra il 2014 e il 2017.





La commemorazione

Oggi all’Isola del Giglio è prevista la commemorazione. Il programma prevede alle ore 12 la Santa Messa di suffragio nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano a Giglio Porto, mentre alle ore 21.30, si terrà una fiaccolata silenziosa dalla chiesa fino al Molo Rosso, dove una lapide riporta i nomi delle vittime.



