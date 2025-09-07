Pallavolo, l'Italia femminile sul tetto del mondo, le azzurre di Velasco sono imbattibili

Paolo Pacchioni

07 settembre 2025, ore 17:33

Le azzurre hanno vinto il mondiale dopo aver battuto 3 set a 2 la Turchia. Questa è la trentaseiesima partita consecutiva vinta dalla nazionale guidata da Julio Velasco

AZZURRE IMBATTIBILI

Sul tetto del mondo, per la seconda volta. La nazionale italiana di pallavolo ci regala un altro trionfo. Questa è una squadra che sta diventando imbattibile. La finale del mondiale è stata la trentaseiesima vittoria consecutiva di queste ragazze guidate da un genio: Julio Velasco. Dopo aver reso vincente l’Italia maschile nei mitici Anni 90, Velasco ora sta regalando un sogno anche al movimento femminile. Dopo l’oro alle OIimpiadi, le ragazze azzurre erano arrivate al mondiale di Thailandia con i favori del pronostico e le conseguenti pressioni. Ma niente e nessuno le ha fermate. In finale hanno battuto la Turchia tre set a due.

IL FILM DELLA FINALE

Le azzurre di Velasco hanno vinto il primo set: il parziale di 25-23 racconta di un testa a testa incerto fino alla fine. Il secondo set – conquistato dalle turche- è invece stato senza storia: parziale di 25-13, con l’Italia che sembrava pericolosamente uscita dal match. Poi però ecco il riscatto nel terzo set: le azzurre si impongono 26-24. Un nuovo calo nel quarto set, che la Turchia si aggiudica senza troppi problemi con il punteggio di 25-19. Ma l’Italia tira fuori il meglio di sé nel tie break decisivo: nel momento chiave le azzurre vanno in fuga verso il trionfo, e si impongono nettamente con un 15-8 che ha fatto scattare la festa.

COMPLIMENTI ISTITUZIONALI

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato al Quirinale le azzurre della pallavolo laureatesi campionesse del mondo. L'invito è stato fatto pervenire tramite il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. L'incontro si svolgerà appena possibile, compatibilmente con gli impegni delle atlete. I complimenti sono arrivati anche dalla premier Giorgia Meloni, sui social ha scritto: "Le Azzurre della pallavolo scrivono la storia: campionesse del mondo!"


