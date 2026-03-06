Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 al via all'Arena di Verona tra spettacolo, assenze e tensioni politiche Photo Credit: ANSA / Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica

L’emozione della grande cerimonia e le ombre della politica si sono intrecciate nella serata che ha dato ufficialmente il via ai Giochi Paralimpici Invernali. Nell’atmosfera suggestiva dell’Arena di Verona, trasformata per l’occasione in un grande palcoscenico internazionale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato aperta l’edizione 2026 dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dando il via a una manifestazione che per le prossime settimane porterà lo sport paralimpico sulle montagne italiane.

MUSICA E NON SOLO

La cerimonia inaugurale, costruita tra musica, coreografie e installazioni artistiche, si è svolta però in un clima insolito. Delle 55 delegazioni attese, soltanto 29 hanno preso parte alla tradizionale sfilata nell’anfiteatro veronese. In molti casi, al posto degli atleti sono stati i volontari a portare le bandiere nazionali lungo il tappeto rosso predisposto per la parata. Secondo il Comitato Paralimpico Internazionale, le rinunce sono legate soprattutto a motivi organizzativi e sportivi. I villaggi degli atleti distano diverse ore di viaggio da Verona e molte competizioni sono in programma già dalle prime ore del mattino successivo, un fattore che ha spinto numerose squadre a restare nelle proprie sedi di gara per concentrarsi sulle prove imminenti.

BOICOTTAGGI PER LA PARTECIPAZIONE DI BIELORUSSIA E RUSSIA CON LE LORO BANDIERE

Dietro alcune assenze, tuttavia, si intravedono anche motivazioni politiche. Sette Paesi — Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Ucraina — hanno deciso di non partecipare alla sfilata in segno di protesta contro la scelta di permettere agli atleti di Russia e Bielorussia di competere con simboli e inni nazionali. A questa situazione si è aggiunta anche l’assenza dell’unico rappresentante iraniano, Aboulfazl Khatibi Mianaei, rimasto bloccato nel proprio Paese a causa delle tensioni in Medio Oriente.