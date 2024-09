Parigi 2024, la premier Meloni pranza con gli atleti paralimpici e dona il tricolore: “l’Italia vi è grata”

Giorgia Meloni celebra gli atleti paralimpici azzurri impegnati ai Giochi di Parigi. In occasione della sua visita a Casa Italia - quartier generale della delegazione italiana, situato nella zona Ovest della capitale francese – la presidente del Consiglio ha pranzato per circa due ore con alcuni degli sportivi medagliati che si sono contraddistinti in questa edizione delle Paralimpiadi (a Meloni e agli atleti è stato servito un "menu italiano" con "qualche tocco francese", spiegano fonti dell'organizzazione).

Gli atleti

Tra gli atleti incontrati da Meloni c'erano i nuotatori Carlotta Gilli, Manuel Bortuzzo e Francesco Bocciardo, i ciclisti Fabrizio Cornegliani, Ana Maria Vitelaru e Lorenzo Bernard, che corre in tandem con Davide Plebani, e i due atleti del tennistavolo, Giada Rossi e Matteo Parenzan. Presenti anche il ministro dello Sport Andrea Abodi e Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico. Per la premier anche un tour tra le opere del maestro Michelangelo Pistolettonella mostra allestita a Casa Italia: all'artista è stato infatti affidato il compito di 'costruire' l'identità visiva della sede azzurra. "Vi ringrazio, a nome dell'Italia, per le grandi imprese che state compiendo", ha affermato Meloni rivolgendosi agli atleti, che hanno avuto modo di raccontare alla premier il loro percorso sportivo.

Il dono

Un tricolore di pregio è il dono con cui la leader di Fdi ha voluto omaggiare il Comitato paralimpico. Al suo arrivo a Casa Italia la presidente del Consiglio ha elogiato gli sportivi azzurri per i risultati raggiunti nel corso della manifestazione (l'Italia è a quota a 20 medaglie d'oro, ben oltre le 14 di Tokyo 2020): "Penso che sia straordinario avere l'occasione di ringraziare questi atleti che stanno dando all'Italia soddisfazioni straordinarie, che sono un grande insegnamento per tutti gli italiani e raccontano una cosa molto bella, e cioè che i più grandi limiti alla fine sono soprattutto nella nostra testa. Se abbiamo la forza di superarli nella nostra testa possiamo scoprire cose che non avremmo immaginato", ha affermato Meloni.

Le medaglie

"Questi ragazzi, che ci stanno regalando un sacco di medaglie e per i quali tutta l'Italia sta tifando, meritano di avere le istituzioni al loro fianco. E' già stato qui il Presidente Mattarella, c'è ovviamente il ministro, ma ho pensato fosse soprattutto una grande emozione per me, seppure in velocità, venirli a salutare personalmente", ha proseguito l'inquilina di Palazzo Chigi esprimendo il suo apprezzamento per lo slogan "Physique du role" scelto dalla Federazione per la spedizione degli atleti paralimpici: "Una provocazione molto intelligente".