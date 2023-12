Parlamento, 'Paperoni' e no, si aggiorna la 'classifica' dei redditi. Giuseppe Conte, solo 24 mila euro Photo Credit: Agenzia Fotogramma

Ultimi giorni dell'anno e si allunga l'elenco dei parlamentari che hanno pubblicato - sui siti di Camera e Senato - la dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2022. Online i dati di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che ha dichiarato un reddito complessivo di 24.359 euro (34.095 euro l'anno precedente), tra i più bassi degli eletti a Montecitorio. Per il deputato Aboubakar Soumahoro il reddito dichiarato è di 22.115 euro. Nei documenti figura poi l'acquisto di un'auto modello Nissan X-Trail (l'anno di immatricolazione è il 2023).





Bongiorno

Pubblicata anche la dichiarazione dei redditi dell'avvocato Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, che si conferma tra i 'paperoni' del Parlamento con 2,7 milioni di euro (2,9 milioni nel 2021). Non tanto ricca però da scalzare la prima posizione di Matteo Renzi. Il leader di Italia viva raggiunge un reddito complessivo di 3,2 milioni, con una crescita di 630mila euro rispetto all'anno precedente. Renzo Piano, senatore a vita, ha dichiarato complessivamente 2,9 milioni di euro (2,5 milioni tassati in Francia e 389mila euro in Italia).









La Russa

Con un imponibile di 430mila 553 euro dichiarato al fisco il presidente del Senato Ignazio La Russa entra a far parte della lista dei 'Paperoni' del Parlamento. Ultima dichiarazione dei redditi alla mano, quella presentata nel 2023, si scopre infatti che l'ex ministro della Difesa ha 'guadagnato' 67mila 871 euro in più rispetto all'anno fiscale (relativo al periodo di imposta 2021) precedente quando ha denunciato alla Agenzia delle entrate 362mila 682 euro.





Gli altri

Nei giorni scorsi erano state rese note, tra gli altri, quelle del leader di Italia Viva Matteo Renzi (reddito complessivo di oltre 3,2 milioni di euro), della segretaria dem Elly Schlein (circa 95mila euro), del leader della Lega Matteo Salvini (poco meno di 100mila euro) e di quello di Azione, Carlo Calenda (85mila euro). Fra i mancanti, sul sito di Montecitorio ancora non c'è invece la dichiarazione dei redditi aggiornata del segretario nazionale di FI e vicepremier, Antonio Tajani (54.920 euro l'anno scorso).