POGACAR DA LEGGENDA, LO SLOVENO CONQUISTA IL LOMBARDIA PER LA QUINTA VOLTA CONSECUTIVA

IL PIÙ FORTE

Prima era cronaca, poi è stata storia. Adesso è leggenda. Tadej Pogacar ha vinto per la quinta volta consecutiva il Lombardia, migliorando il record di un certo Fausto Coppi: il campionissimo conquistò sì cinque giri di Lombardia, ma non consecutivamente. Lo sloveno era il grande favorito della vigilia, e ha mantenuto le promesse.





SIMMONS ULTIMO AD ARRENDERSI

La parte iniziale della corsa è stata contraddistinta da una fuga di una dozzina di uomini, tra cui anche l’italiano Filippo Ganna. Poi al comando da solo è rimasto il campione nazionale statunitense Quinn Simmons. Quando il suo vantaggio ha superato i tre minuti, la squadra di Pogacar - la UAE Emirates- si è messa al lavoro per ricucire la corsa.





IL MOMENTO CHIAVE

Sulle rampe del passo di Ganda la svolta decisiva: quando al traguardo mancavano 36 km, il campione del mondo e d’Europa ha piazzato lo scatto con cui annichilito gli avversari: in poco più di 2 km raggiunto e superato Simmons, poi si è lanciato verso l’apoteosi sul traguardo di Bergamo.





L’AMORE DEL PUBBLICO

Il pubblico lo ha accompagnato con enorme entusiasmo, La gente ormai sa che vincerà lui, ma questa tirannia sportiva attrae simpatia e consensi. È stato uno spettacolo vedere i corridori passare tra due ali di folla sulle rampe del passo di Ganda, ma anche in città alta a Bergamo. E per lo sloveno sono state tre settimane da sogno: prima la conferma del titolo mondiale, poi il successo nel campionato europeo, infine il pokerissimo al Lombardia con il quale ha chiuso una stagione da sogno.





GLI SCONFITTI

Remco Evenepoel anche stavolta ha dovuto accontentarsi del ruolo di eterno secondo. Oggi è arrivato staccato di 1 minuto e 48 secondi. Terzo l’australiano Storer, a 3 minuti e 14 secondi. Quarto lo statunitense Simmons, quinto il messicano Del Toro. Il migliore degli italiani è stato Christian Scaroni, quindicesimo.