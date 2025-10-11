POGACAR DA LEGGENDA, LO SLOVENO CONQUISTA IL LOMBARDIA PER LA QUINTA VOLTA CONSECUTIVA

POGACAR DA LEGGENDA, LO SLOVENO CONQUISTA IL LOMBARDIA PER LA QUINTA VOLTA CONSECUTIVA

POGACAR DA LEGGENDA, LO SLOVENO CONQUISTA IL LOMBARDIA PER LA QUINTA VOLTA CONSECUTIVA Photo Credit: ANSA/AFP

Paolo Pacchioni

11 ottobre 2025, ore 17:42

Migliorato il record di Fausto Coppi, che aveva vinto cinque volte ma non consecutive

IL PIÙ FORTE

Prima era cronaca, poi è stata storia. Adesso è leggenda. Tadej Pogacar ha vinto per la quinta volta consecutiva il Lombardia, migliorando il record di un certo Fausto Coppi: il campionissimo conquistò sì cinque giri di Lombardia, ma non consecutivamente. Lo sloveno era il grande favorito della vigilia, e ha mantenuto le promesse.


SIMMONS ULTIMO AD ARRENDERSI

La parte iniziale della corsa è stata contraddistinta da una fuga di una dozzina di uomini, tra cui anche l’italiano Filippo Ganna. Poi al comando da solo è rimasto il campione nazionale statunitense Quinn Simmons. Quando il suo vantaggio ha superato i tre minuti, la squadra di Pogacar - la UAE Emirates- si è messa al lavoro per ricucire la corsa.


IL MOMENTO CHIAVE

Sulle rampe del passo di Ganda la svolta decisiva: quando al traguardo mancavano 36 km, il campione del mondo e d’Europa ha piazzato lo scatto con cui annichilito gli avversari: in poco più di 2 km raggiunto e superato Simmons, poi si è lanciato verso l’apoteosi sul traguardo di Bergamo.


L’AMORE DEL PUBBLICO

Il pubblico lo ha accompagnato con enorme entusiasmo, La gente ormai sa che vincerà lui, ma questa tirannia sportiva attrae simpatia e consensi. È stato uno spettacolo vedere i corridori passare tra due ali di folla sulle rampe del passo di Ganda, ma anche in città alta a Bergamo. E per lo sloveno sono state tre settimane da sogno: prima la conferma del titolo mondiale, poi il successo nel campionato europeo, infine il pokerissimo al Lombardia con il quale ha chiuso una stagione da sogno.


GLI SCONFITTI

Remco Evenepoel anche stavolta ha dovuto accontentarsi del ruolo di eterno secondo. Oggi è arrivato staccato di 1 minuto e 48 secondi. Terzo l’australiano Storer, a 3 minuti e 14 secondi. Quarto lo statunitense Simmons, quinto il messicano Del Toro. Il migliore degli italiani è stato Christian Scaroni, quindicesimo.

Argomenti

Tadej Pogacar
Giro di Lombardia

Gli ultimi articoli di Paolo Pacchioni

Mostra tutti
  • Anche l'Italia ricorda il 7 ottobre, da Mattarella alla Meloni messaggi di sostegno a Israele, ma anche di critica per Gaza

    Anche l'Italia ricorda il 7 ottobre, da Mattarella alla Meloni messaggi di sostegno a Israele, ma anche di critica per Gaza

  • Napoli e Roma al comando della serie A. Ora il campionato lascia spazio alla Nazionale

    Napoli e Roma al comando della serie A. Ora il campionato lascia spazio alla Nazionale

  • Serie A, 0-0 tra Juventus e Milan, in testa alla classifica c'è la coppia Roma-Napoli

    Serie A, 0-0 tra Juventus e Milan, in testa alla classifica c'è la coppia Roma-Napoli

  • Tennis, Jannick Sinner in semifinale a Pechino, battuto l'ungherese Marozsan

    Tennis, Jannick Sinner in semifinale a Pechino, battuto l'ungherese Marozsan

  • Serie A, il Milan batte il Napoli 2-1, i rossoneri agganciano i partenopei e in testa alla classifica c'è anche la Roma

    Serie A, il Milan batte il Napoli 2-1, i rossoneri agganciano i partenopei e in testa alla classifica c'è anche la Roma

  • Volley, l'Italia in semifinale ai mondiali, gli azzurri hanno battuto nettamente il Belgio nei quarti

    Volley, l'Italia in semifinale ai mondiali, gli azzurri hanno battuto nettamente il Belgio nei quarti

  • Droni invadono lo spazio aereo di Copenaghen e Oslo, sospetti sulla Russia. Voli cancellati o dirottati

    Droni invadono lo spazio aereo di Copenaghen e Oslo, sospetti sulla Russia. Voli cancellati o dirottati

  • Scioperi in tutta Italia a sostegno di Gaza, la protesta riguarda treni, bus, metropolitane, scuola e servizi pubblici

    Scioperi in tutta Italia a sostegno di Gaza, la protesta riguarda treni, bus, metropolitane, scuola e servizi pubblici

  • Serie A, la Roma vince il derby , torna al successo l'Inter, volano Como e Atalanta

    Serie A, la Roma vince il derby , torna al successo l'Inter, volano Como e Atalanta

  • Serie A, il Milan batte il Bologna con un gol di Modric; cadono le romane, salgono Atalanta e Udinese

    Serie A, il Milan batte il Bologna con un gol di Modric; cadono le romane, salgono Atalanta e Udinese

Un italiano ai mondiali di calcio in Usa c’è: è Fabio Cannavaro, nuovo ct dell'Uzbekistan

Un italiano ai mondiali di calcio in Usa c’è: è Fabio Cannavaro, nuovo ct dell'Uzbekistan

La nazionale asiatica è una delle 18 squadre già qualificate per i Mondiali del prossimo anno

"Chiamate un prete per la benedizione ad Alcaraz...": arriva don Luigi Portarulo. Ecco la storia

"Chiamate un prete per la benedizione ad Alcaraz...": arriva don Luigi Portarulo. Ecco la storia

Il sacerdote, originario di Bernalda, in Basilicata, ha 38 anni. E' stato attaccante della squadra di calcio del Vaticano

Tragedia nello sci italiano, Matteo Franzoso muore a 25 anni dopo un grave incidente sulle Ande cilene

Tragedia nello sci italiano, Matteo Franzoso muore a 25 anni dopo un grave incidente sulle Ande cilene

Il giovane azzurro delle Fiamme Gialle era in coma farmacologico dopo una caduta in Cile in allenamento. Avrebbe compiuto 26 anni il 16 settembre