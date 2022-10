Quirinale, 11 minuti col centrodestra, stasera l’incarico, e Meloni al Colle con l’elenco dei ministri

Seconda giornata di consultazioni al Quirinale per la formazione di un nuovo esecutivo. L'incontro tra Sergio Mattarella e la delegazione del centrodestra è durato solo 11 minuti.





Al termine ha parlato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Tutta la coalizione, che non a caso si è presentata insieme alle consultazioni, ha dato un'indicazione unanime come rappresentanza della maggioranza parlamentare, proponendo al presidente della Repubblica l'indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo". Era l’ultimo atto della ricognizione tra i gruppi parlamentari iniziata ieri mattina, ed è stato un atto molto breve, ma soprattutto è stata rispettata la consegna della parola solo al leader. Quattro anni fa invece Silvio Berlusconi fece parlare Salvini, ma gli fece il verso con quel un, due, tre con le dita della mano, rubandogli la scena.





A questo punto si può immaginare il conferimento dell’incarico nel pomeriggio dopo il ritorno di Mario Draghi dal vertice europeo di Bruxelles, e anche un’accettazione da parte di Giorgia Meloni senza riserva, cioè con l’immediata lista dei ministri, come è avvenuto solo quattro volte nella storia repubblica, l’ultima, fra l’altro, proprio con Berlusconi, nel 2008, quando il Cavaliere ricevette l’incarico dall’allora Presidente Giorgio Napolitano.





Di certo dal Colle hanno fatto sapere che terminate le consultazioni, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è preso ora una pausa di riflessione per riordinare gli elementi raccolti tra ieri ed oggi. E che nel pomeriggio sono attese comunicazioni del Quirinale su quelle che saranno le decisioni del Capo dello Stato.