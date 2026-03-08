Sci, Curtoni trionfa in superG in Val di Fassa: terza vittoria azzurra e podio anche per Zenere

La tappa della Coppa del Mondo di sci Alpino in Val di Fassa continua a regalare sorrisi all’Italia. Dopo le due vittorie consecutive ottenute nei giorni precedenti, il terzo appuntamento sulle piste trentine porta un altro trionfo azzurro: nel superG si impone Elena Curtoni, protagonista di una prova impeccabile che la riporta sul gradino più alto del podio dopo oltre due anni.

VITTORIA PER ELENA CURTONI

Per la sciatrice lombarda si tratta del quarto successo nel circuito maggiore e del secondo nella disciplina, un risultato che interrompe un lungo digiuno iniziato nel dicembre 2022. Curtoni ha costruito la propria vittoria soprattutto nella parte più tecnica del tracciato, dove ha sciato con grande precisione e fluidità, riuscendo a fare la differenza rispetto alle avversarie. Alle sue spalle ha chiuso la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, staccata di poco più di due decimi. Ma la giornata azzurra non si è fermata al successo della veterana: sul podio è salita anche Asja Zenere, che ha conquistato il primo piazzamento tra le prime tre della carriera in Coppa del Mondo. La veneta, partita con un pettorale alto, ha disputato una discesa sorprendente, dimostrando grande sicurezza soprattutto nei passaggi più tecnici e chiudendo con appena ventisette centesimi di ritardo dalla compagna di squadra. A ridosso delle prime posizioni si sono piazzate la francese Romane Miradoli e la neozelandese Alice Robinson, entrambe quarte con lo stesso tempo. Proprio Robinson, grazie a questo piazzamento, mantiene vive le speranze nella classifica di specialità e rilancia la sfida per la coppa di superG. Sesta posizione per la svizzera Malorie Blanc, seguita dall’austriaca Cornelia Huetter. Ottava l’eroina delle gare precedenti, Laura Pirovano, che dopo la straordinaria doppietta in discesa non è riuscita a replicare la stessa efficacia sul tratto più tecnico della pista, dove ha perso terreno prezioso.