Sci, Sofia Goggia torna al successo in coppa del mondo, ha vinto il Super G di Soldeu Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

01 marzo 2026, ore 15:40

La bergamasca ha dominato la gara di oggi, rafforzando la sua leadership nella classifica di specialità in Super G. Poi ai microfoni di RTL 102.5 ha spiegato la mentalità che la tiene ai vertici da anni

IL RITORNO DI SOFIA

E’ tornata Sofia Goggia. Ha vinto il Super G di Soldeu, ad Andorra. Sulla pista dove ieri aveva dovuto accontentarsi del sesto posto, oggi la testimonial di RTL 102.5 ha attaccato dall’inizio alla fine, sbaragliando la concorrenza. E’ un successo dall’alto peso specifico, perché consente alla bergamasca di rafforzare la sua leadership nella classifica di Super G. La neozelandese Alice Robinson oggi è arrivata settima, la classifica aggiornata vede Sofia a 420 punti con la rivale a quota 336.

BENE ANCHE PIROVANO, BRIGNONE C'E'

Per Sofia Goggia, 34 anni, è la ventottesima vittoria in carriera, la seconda stagionale. Oggi a Soldeu ha fatto segnare il tempo di 1.25.95. Sul podio con l’azzurra sono salite la tedesca Emma Aicher in 1.26.19 e la norvegese Lie Kajsa Vickhoff in 1.26.26. In buona classifica per l'Itala c'è poi la trentina Laura Pirovano, quinta in 1.26.72. Federica Brignone, campionessa olimpica di superG oltre che di gigante, ha chiuso invece in ottava posizione in 1.26.94.

"DAVVERO UNA BELLA GARA"

Nel dopogara Sofia Goggia ha espresso la sua soddisfazione: “Ho fatto davvero una bella gara e nel complesso è stato un week molto solido. Ho fatto una gara tutta all'attacco dall'inizio sino alla fine. Bene così. Rispetto a ieri è stato decisivo il cambio di strategia nella linea di attacco”.

RIPARTIRE DOPO LE OLIMPIADI

Intervenuta in diretta su RTL 102.5 Sofia Goggia ha confermato di essere soddisfatta della vittoria e della leadership nella coppa di Super G e ha aggiunto di avere ambizioni di conquista anche della coppa di discesa libera. La vittoria di oggi è arrivata poco dopo le Olimpiadi invernali, che tolgono tante energie fisiche e mentali e che alla bergamasca hanno portato una medaglia di bronzo.

LAVORO E MENTALITA' VINCENTE

Abbiamo chiesto a Sofia come ci si ricarica così in fretta. La sua risposta spiega bene la sua mentalità vincente: “Dopo l’ultima gara alle Olimpiadi, mi sono subito messa in macchina e da Cortina ho guidato fino a Malpensa e ho preso un aereo per arrivare qui: per studiare la pista, riprendere ad allenarmi e concentrarmi sulla coppa del mondo senza perdere tempo”.

NIENTE GARA PER I MASCHI

Il Super G maschile, in programma sulle nevi tedesche di Garmish Partenkirken, è stato invece cancellato per il maltempo. Per due volte l’inizio della gara è stato posticipo nella speranza che le condizioni meteo migliorassero, ma alla fine ci si è dovuti arrendere. La coppa del mondo uomini passa ora in Slovenia, a Kranjska Gora. La coppa del mondo donne invece torna ora in Italia, nella trentina Val di Fassa. 


