Sorrento 2025, a Follemente di Paolo Genovese il biglietto d’oro

Mario Vai

02 dicembre 2025, ore 09:00

Accanto al film di Genovese, completano il terzetto dei più premiati Diamanti di Ferzan Ozpetek e Io sono la fine del mondo di Gennaro Nunziante

Sorrento torna a essere il baricentro dell’industria cinematografica con la 48ª edizione delle Giornate Professionali di Cinema – Growing, dove l’ANEC ha consegnato i tradizionali Biglietti d’Oro. A imporsi quest’anno è Follemente di Paolo Genovese, produzione Lotus Production e Rai Cinema, che conquista il principale riconoscimento riservato ai titoli capaci di dominare il box office nel periodo compreso tra dicembre 2024 e novembre 2025 secondo le rilevazioni Cinetel.

GLI ALTRI FILM PREMIATI

Accanto al film di Genovese, completano il terzetto dei più premiati Diamanti di Ferzan Ozpetek e Io sono la fine del mondo di Gennaro Nunziante, il film con Angelo Duro uscito a gennaio 2025. Nella classifica dei film più visti spicca il successo assoluto di Lilo & Stitch targato The Walt Disney Company, seguito dal kolossal Mufasa: Il Re Leone, anch’esso distribuito dalla major americana. Terza posizione per Follemente, distribuito da 01 Distribution. Proprio Disney ottiene anche il Biglietto d’Oro per la distribuzione, davanti a Eagle Pictures e Warner Bros.

FOLLEMENTE, LA TRAMA

La pellicola di Genovese mette al centro un primo appuntamento tutt’altro che semplice: quello tra Lara (Pilar Fogliati), reduce da una relazione finita male, e Piero (Edoardo Leo), padre divorziato che cerca di rimettersi in gioco. Dopo essersi incrociati in un bar, i due finiscono a casa di lei per una cena carica di goffaggini, speranze e quel timore sottile di non essere all’altezza – o di scoprire che non lo sia l’altro. Dentro ognuno di loro si muove un piccolo esercito di voci interiori. Ne nasce un brillante intreccio psicologico che spalanca una finestra sui meccanismi segreti delle nostre scelte. Una commedia sentimentale che non parla soltanto d’amore, ma del tumulto che abita le nostre teste e determina chi siamo quando dobbiamo decidere. Il film è ora disponibile su Disney Plus.


