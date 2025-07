Superman continua a volare al botteghino, intanto arriva il primo poster ufficiale di Supergirl

Dopo i primi dati trionfali, che il film di James Gunn ha ottenuto nel suo primo weekend nelle sale in USA, ora si guarda ai numeri che “Superman” riuscirà ad incassare nel secondo fine settimana sul grande schermo.

Con un'apertura da 217 milioni in tutto il mondo, i dirigenti della Warner Bros, possono tirare un sospiro di sollievo, ma ovviamente la pellicola dovrà dimostrare di avere le gambe lunghe.

Nel frattempo sui canali social di James Gunn, è già comparso il primo poster ufficiale di “Supergirl”, il prossimo tassello creativo del nuovo DC Universe che arriverà nelle sale il prossimo anno.

SUPERMAN, IL MIGLIOR MARTEDÍ DEL 2025

Gli infrasettimanali si stanno comportando molto bene, soprattutto in Nord America: questo martedì ha incassato 17.1 milioni - il quarto martedì più alto nella storia dei film DC - con un incremento del +32,6% rispetto al lunedì. Inoltre, si è consolidato come il miglior incasso del martedì del 2025, battendo i 15,2 milioni di “Lilo & Stitch”, i 15,1 milioni di “Jurassic World” e i 12,8 milioni di “Minecraft: Il film”.

Si tratta anche del miglior martedì di sempre per un film con Superman, battendo i 12,2 milioni di “Batman v Superman”.

È il sesto martedì più alto di sempre per un cinecomic standalone. Secondo gli analisti, il passaparola è ottimo e già questo venerdì potrebbe superare il muro dei 200 milioni di dollari in America, dove (a differenza dei mercati internazionali in cui precede più a fatica) si sta consolidando come un grandissimo successo.

ARRIVA ANCHE SUPERGIRL

Dal “Trono di Spade” al mondo dei cinefumetti. Milly Alcock sarà “Supergirl” nel mosaico che James Gunn sta disegnando per il nuovo corso del Dc Universe. In queste ore è stato rilasciato proprio il primo poster del film che uscirà nelle sale tra meno di un anno, il 26 giugno 2026.

Il tono di questa prima immagine promozionale è volutamente scanzonato, con il personaggio femminile che sembrerebbe essere ribelle e sopra le righe.

Probabilmente non vedremo un trailer di “Supergirl” molto presto, anche perchè sicuramente dalle parti di Warner non vorranno togliere luce a Superman che, invece, dovrà continuare a macinare numeri anche nelle prossime settimane.

LA TRAMA

Questo nuovo Superman inizia in medias res, ossia nel bel mezzo di una storia che è già cominciata.

L’uomo d’acciaio è già da tempo al servizio della Terra, proteggendola da minacce interne ed esterne. All'inizio del film scopriamo che il nostro eroe ha perso, forse per la prima volta, e deve fare i conti con dinamiche geopolitiche più grandi di lui.

Nel frattempo, mentre lotta senza sosta contro il temuto Lex Luthor, intraprende un viaggio per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua famiglia umana adottiva a Smallville, una cittadina del Kansas.





Superman ha preso il volo, Supergirl si prepara a raggiungerlo: il nuovo DC Universe non sta solo ripartendo… potrebbe addirittura riscrivere le regole del gioco. Riuscirà a tenere testa alla Marvel che si prepara a sfornare "I Fantastici Quattro"?