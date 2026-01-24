Tennis, Australian Open, Jannik Sinner supera i crampi e batte in rimonta Spizzirri

24 gennaio 2026, ore 10:47
Il tennista azzurro numero due al mondo recupera contro l'americano dopo qualche problema fisico che aveva preoccuppato l'altoatesino. Agli ottavi derby azzurro con Darderi
Quando il tabellone del terzo turno sembrava promettere una serata tranquilla, la Rod Laver Arena si è invece trasformata in un teatro di resistenza, nervi e colpi di scena. Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale degli Australian Open 2026, ma lo fa al termine di una battaglia lunga quasi quattro ore, piegando lo statunitense Eliot Spizzirri in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.
UN INIZIO IN SALITA
L’avvio non segue il copione abituale dell’azzurro. Dopo il break iniziale, che sembra indirizzare subito il match, Sinner perde progressivamente certezze. Il dritto, solitamente affidabile, tradisce il numero due del mondo, mentre Spizzirri prende coraggio, rimette in equilibrio il parziale e piazza un nuovo strappo decisivo. L’americano chiude 6-4, interrompendo una striscia di 27 set consecutivi vinti da Sinner sul cemento australiano e regalando al pubblico la prima vera sorpresa del match.
IL SECONDO SET NON CAMBIA PER SINNER
Il secondo set si apre sulla stessa linea, con Spizzirri che strappa il servizio in apertura. La reazione dell’azzurro però è immediata: controbreak, maggiore profondità negli scambi e un ritmo che lentamente inizia a fare la differenza. Il break nel quarto game consente a Sinner di prendere il controllo del parziale, chiuso 6-3, ristabilendo la parità e rimettendo la partita sui binari dell’equilibrio.
L'INTERVENTO DEI MEDICI E SINNER SI RICARICA
Il terzo set è quello più drammatico. Dopo un’alternanza di break e controbreak, Sinner è costretto a chiedere l’intervento del fisioterapista per un principio di crampi ai polpacci. La mobilità cala vistosamente e Spizzirri sembra pronto ad approfittarne. Proprio nel momento più delicato, il caldo impone la chiusura del tetto della Rod Laver Arena, con una sospensione di circa dieci minuti. Una pausa provvidenziale per l’azzurro, che rientra in campo con energie ritrovate, piazza il break decisivo nel nono game e si aggiudica il set 6-4 dopo una vera montagna russa emotiva. Nel quarto parziale l’americano tenta un ultimo assalto, strappando ancora il servizio. Sinner però non si scompone, recupera immediatamente e accelera nel momento chiave. Il break al settimo game spezza definitivamente l’equilibrio e consente all’azzurro di chiudere 6-4, mettendo fine a una partita intensa e combattuta, vinta più con la tenuta mentale che con la brillantezza tecnica.
AGLI OTTAVI DERBY AZZURRO
Agli ottavi di finale Sinner troverà Luciano Darderi, protagonista di un risultato storico: il tennista italo-argentino elimina Karen Khachanov in quattro set e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana di uno Slam. Avanza anche Lorenzo Musetti, che supera Tomas Machac al termine di una maratona di oltre quattro ore e mezza. L’Italia si presenta così agli ottavi con tre azzurri, segnale di una profondità sempre più solida nel tennis tricolore.
