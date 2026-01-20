Tennis, Australian Open, Jannik Sinner vince e supera il turno contro Hugo Gaston

20 gennaio 2026, ore 14:00 , agg. alle 16:09
Il numero due al mondo vince i primi due set, poi l'infortunio del francese, costretto a lasciare in lacrime. Lazzurro vola così al secondo turno. Avanti anche Darderi, Sonego e Musetti
Il 2026 di Jannik Sinner è cominciato con il piede giusto a Melbourne: il numero 2 del mondo ha difeso il titolo all’Australian Open e ora sogna una tripletta storica, un’impresa riuscita finora solo a Novak Djokovic. L’esordio sull’iconico cemento della Rod Laver Arena è stato positivo, anche se condizionato dal ritiro dell’avversario: il francese Hugo Gaston, numero 93 ATP, ha lasciato il campo tra le lacrime al termine del secondo set, con lo score di 6-2 6-1 a favore dell’azzurro. La partita, che ha segnato il ritorno di Sinner in campo dopo più di due mesi, è durata poco più di un’ora, sufficiente per prendere ritmo e ritrovare le sensazioni di gara. L’italiano ha chiuso con sei ace, il 64% di prime in campo, vincendo l’86% dei punti e totalizzando 19 vincenti contro 15 errori non forzati.
LA PARTITA DI SINNER
Il match è partito in equilibrio, con Gaston che haavuto tre palle break nei primi scambi, tutte annullate dall’azzurro. Da quel momento Sinner è salito in cattedra, controllando scambi e ritmo, annullando le variazioni del mancino francese. "È stato bello tornare a competere – ha raccontato –. La sensazione principale era capire se fossi pronto, e ora so di poter dare il massimo". L’italiano ha sottolineato il supporto del pubblico, che lo ha sostenuto costantemente in una sessione serale intensa, e il lavoro tecnico svolto sull’unico colpo su cui si può fare affidamento: il servizio.
GLI ALTRI ITALIANI AL SECONDO TURNO
Il secondo turno vedrà Sinner opposto al padrone di casa James Duckworth, che ha superato il croato Dino Prizmic in cinque set. Giornata positiva anche per gli altri azzurri: Lorenzo Musetti ha superato Rafael Collignon dopo un match complicato e il ritiro dell’avversario per crampi, affronterà ora Lorenzo Sonego, vincitore di un netto 6-4 6-0 6-3 su Carlos Taberner. Luciano Darderi ha battuto Cristian Garin 7-6 7-5 7-6 in una partita segnata da problemi fisici del cileno. Fuori Elisabetta Cocciaretto, sconfitta da Julia Grabher, e Luca Nardi, battuto da Wu Yibing. In doppio, Paolini ed Errani hanno vinto 6-3 6-2 contro Lumdsen e Tang.
