Tennis, Australian Open, Jannik Sinner vince e supera il turno contro Hugo Gaston

Il 2026 di Jannik Sinner è cominciato con il piede giusto a Melbourne: il numero 2 del mondo ha difeso il titolo all’Australian Open e ora sogna una tripletta storica, un’impresa riuscita finora solo a Novak Djokovic. L’esordio sull’iconico cemento della Rod Laver Arena è stato positivo, anche se condizionato dal ritiro dell’avversario: il francese Hugo Gaston, numero 93 ATP, ha lasciato il campo tra le lacrime al termine del secondo set, con lo score di 6-2 6-1 a favore dell’azzurro. La partita, che ha segnato il ritorno di Sinner in campo dopo più di due mesi, è durata poco più di un’ora, sufficiente per prendere ritmo e ritrovare le sensazioni di gara. L’italiano ha chiuso con sei ace, il 64% di prime in campo, vincendo l’86% dei punti e totalizzando 19 vincenti contro 15 errori non forzati.









LA PARTITA DI SINNER

Il match è partito in equilibrio, con Gaston che haavuto tre palle break nei primi scambi, tutte annullate dall’azzurro. Da quel momento Sinner è salito in cattedra, controllando scambi e ritmo, annullando le variazioni del mancino francese. "È stato bello tornare a competere – ha raccontato –. La sensazione principale era capire se fossi pronto, e ora so di poter dare il massimo". L’italiano ha sottolineato il supporto del pubblico, che lo ha sostenuto costantemente in una sessione serale intensa, e il lavoro tecnico svolto sull’unico colpo su cui si può fare affidamento: il servizio.