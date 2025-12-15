Tra campionato e Supercoppa, l'Inter si gode il primato, Milan Napoli e Bologna cercheranno riscatto in Arabia

TOCCA ALL'INTER

Nel continuo ricambio al vertice della serie A, è arrivato il momento dell’Inter, per la prima volta in testa da sola in questo campionato. I nerazzurri hanno vinto in casa del Genoa, confermando pregi e difetti già noti. Per un’ora hanno giocato bene e sono stati padroni del campo, a metà ripresa – in vantaggio 2-0- hanno subito un gol evitabile e si sono condannati a un finale di sofferenza, più teorica che reale perché i rossoblu ci hanno messo il cuore ma non hanno avuto straordinarie occasioni per pareggiare. Chivu ha così potuto approfittare della frenata del Milan e dello scivolone del Napoli.

GLI STENTI DI NAPOLI E MILAN

I partenopei sono stati battuti a Udine, è la loro settima sconfitta stagionale: le tante assenze sono un alibi credibile, ma forse non bastano a spiegare le difficoltà della squadra di Conte. Che non convinceva a pieno nemmeno a inizio stagione, a organico completo. Il Milan si è fatto fermare sul 2-2 dal Sassuolo, ancora una volta una provinciale è andata di traverso ad Allegri, che aveva già lasciato punti a Cremonese, Parma e Pisa. I rossoneri vanno forte negli scontri diretti, quando possono chiudersi in difesa e ripartire, dopo aver lasciato il possesso palla agli avversari; mentre faticano quando devono fare la partita: la doppietta del giovane terzino Bartesaghi racconta le difficoltà degli attaccanti milanisti.

RILANCIO JUVE, SPROFONDO VIOLA

In tutto questo si rilancia la Juve, vittoriosa con merito sul campo del Bologna. Anche in modo più netto dello 0-1 finale. I rossoblu di Vincenzo Italiano hanno vissuto un comprensibile passaggio a vuoto, forse c’era già un pensiero alla Supercoppa. Spalletti -forse per la prima volta da quando guida i bianconeri- si è detto soddisfatto. Mentre è sempre più nera la crisi della Fiorentina, sempre più ultima dopo la sconfitta interna contro il Verona; ora anche Vanoli è a rischio esonero. Stasera posticipo in zona Champions tra Roma e Como: entrambe devono risollevarsi. I giallorossi sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato, i lariani vogliono ripartire dopo la pesante caduta di san siro contro l’Inter.



