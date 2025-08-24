Trump sull'Ucraina: "Basta con questa carneficina senza senso". A Kiev si celebra l'anniversario dell'indipendenza

STOP A UNA CARNEFICINA SENZA SENSO

“E’ venuto il momento di porre fine a questa carneficina senza senso”. Queste le parole pronunciate da Donald Trump sull’Ucraina, in un messaggio in occasione dell’anniversario dell’indipendenza di Kiev. Indipendenza che Putin vorrebbe cancellare. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che “gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziale che porti a una pace duratura che fermi lo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità dell'Ucraina”. Non solo Trump, dagli Stati Uniti si è fatto sentire anche il segretario di stato Marco Rubio: “A nome degli Stati Uniti d'America, mi congratulo con il popolo ucraino in occasione della celebrazione del 34° anniversario dell'Indipendenza. Gli Stati Uniti sono impegnati a sostenere il futuro dell'Ucraina come nazione indipendente. Crediamo in una soluzione negoziata che difenda la sovranità ucraina e ne garantisca la sicurezza a lungo termine, portando a una pace duratura. In questo Giorno dell'Indipendenza, mentre rendete omaggio alla storia della vostra nazione, gli Stati Uniti auspicano di continuare a rafforzare la nostra partnership economica e di sicurezza per un futuro pacifico e prospero per entrambe le nostre nazioni".

PACE GIUSTA, SENZA COMPROMESSI

Il presidente Zelensky da Kiev ringrazia e sottolinea che ci vuole una pace giusta, senza compromessi magari imposti da Mosca. Queste le parole di Zelensky: “Cari ucraini! Caro popolo! Oggi è il giorno dell'indipendenza dell'Ucraina. Sono qui ora, nel cuore di Kiev, in Piazza dell'Indipendenza. Ed è qui che si può veramente percepire cosa significhi l'indipendenza, perché sia così importante per noi e perché Maidan sia molto più di una semplice piazza principale del Paese. È un simbolo: un simbolo dell'indipendenza, la sua custode. Un giorno, la distanza tra gli ucraini scomparirà e saremo di nuovo insieme come un'unica famiglia, come un unico Paese. È solo questione di tempo. E l'Ucraina crede di poterlo raggiungere: raggiungere la pace, la pace in tutto il suo territorio. L'Ucraina ne è capace. Quando sentiamo ogni giorno dal nemico: 'Non esiste uno Stato, una nazione', ogni giorno dimostriamo il contrario, dimostriamo che gli ucraini esistono e che gli ucraini rimarranno su questa terra, su questa piazza, dove tra cento anni staranno le nostre prossime generazioni. E tra cento anni, celebreranno qui il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. Abbiamo bisogno di una pace giusta . Il nostro futuro dipende solo da noi. E il mondo lo sa. E il mondo lo rispetta, rispetta l'Ucraina e accetta l'Ucraina come un suo pari. L'Ucraina può davvero riunire e unire i leader mondiali in un solo giorno".



