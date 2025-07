Un vecchio aereo si schianta nell'estremo oriente russo. Quantanove morti

TUTTI MORTI

A bordo c’erano 49 persone: 43 passeggeri ( tra cui diversi bambini) e sei membri dell’equipaggio. Non ci sono sopravvissuti. L’aereo aveva fatto un primo tentativo di atterraggio, fallito. Dopo la riattaccata l’Antonov 24 della compagnia russa Angara Airlines aveva fatto un giro sopra lo scalo e si stava preparando a un secondo tentativo. All’improvviso è sparito dai radar e non ha più risposto alle chiamate della torre di controllo.

RELITTO IN FIAMME

Subito sono scattate le ricerche, fino a quando un elicottero ha individuato il relitto dell’Antonov in fiamme, a una quindicina di chilometri dalla città di Tynda, che era la destinazione del volo HZ 2311. Siamo nell’Estremo Oriente Russo, sopra la Cina, a ben ottomila chilometri di distanza dalla capitale Mosca. L’aereo era partito dalla città di Blagoveshchensk, capoluogo della regione dell’Amour.

UNA VECCHIA CARRETTA

L’aereo coinvolto nell’incidente è una vecchia carretta del cielo: l’Antonov 24 è un aereo a elica, il primo modello venne prodotto nel 1959, 66 anni fa: non si conosce ancora l’età dell’aeromobile caduto, ma sicuramente non è giovane. Velivoli del genere non possono più volare nel mondo occidentale, nella provincia russa – dove gli standard di sicurezza sono molto bassi- continuano a sfidare la sorte.

PRECEDENTI NEFASTI

La compagnia aerea regionale russa Angara Airlines non è nuova a incidenti mortali. Ci sono due precedenti, peraltro sempre con Antonov 24. L’11 luglio 2011 ci fu un ammaraggio in un fiume con un motore in fiamme, morirono 7 delle 37 persone a bordo. Il 27 giugno 2019 un An 24 di Angara Airlines si schiantò in atterraggio a Nižneangarsk, morirono i due piloti.

ESCLUSO L'ATTENTATO

In modo assai generico, l’agenzia russa Interfax avanza due ipotesi per individuare le cause della tragedia: errore umano da parte dei piloti, oppure malfunzionamento e guasto del velivolo. E’ esclusa la pista dell’attentato terroristico.