Wicked: For Good, è stato rilasciato il primo trailer del secondo capitolo del musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande

Epico e variopinto. È uscito questa notte sui canali ufficiali della Universal Pictures il primo trailer della seconda parte di Wicked, sequel del film che ha trionfato lo scorso anno nelle sale di tutto il mondo. La storia, in quella prima pellicola, si è interrotta bruscamente dopo un tour de force di musica, colori e emozioni. Ora, la Parte 2 che arriverà nelle sale a novembre, avrà il compito di proseguire la storia e condurla alla giusta conclusione.

WICKED: FOR GOOD, LE PRIME IMMAGINI

Nel trailer diffuso online, si vede cosa accade dopo che il Mago di Oz dichiara Elphaba pericolosa e malvagia. Glinda tenta di sostenere l’amica, mentre si susseguono ritorni, fughe e matrimoni, con cenni a Dorothy e all’amicizia che lega le due protagoniste. Un concentrato di energia musicale e cinematografica, che senza troppi dubbi riuscirà a conquistare il pubblico anche questa volta. La pellicola arriverà nelle sale il prossimo 20 novembre, esattamente un anno dopo l’uscita sul grande schermo del primo capitolo.

Il titolo “Wicked: For Good” è ispirato a una canzone che si sentirà nel film e dedicata al modo in cui è cambiata l'amicizia tra le due protagoniste.

WICKED, LA TRAMA DEL PRIMO FILM

Wicked narra la storia mai raccontata delle streghe di Oz, con protagoniste Cynthia Erivo, premiata con Emmy, Grammy e Tony, nei panni di Elphaba, una giovane incompresa per la sua pelle verde e ignara del suo potenziale, e Ariana Grande, superstar vincitrice di Grammy, in quelli di Glinda, una ragazza brillante e privilegiata in cerca della propria identità.

Le due si incontrano come studentesse all’Università di Shiz, nella Terra di Oz, dove nasce un’amicizia profonda. Un incontro con il Mago di Oz, però, segna una svolta: Glinda, attratta da fama e potere, ed Elphaba, fedele ai propri principi, seguono percorsi opposti che le trasformano in Glinda la Buona e nella Strega Cattiva dell’Ovest.

Uscito il 21 novembre, il film ha incassato 756 milioni di dollari globalmente. Il cast include Michelle Yeoh come Madame Morrible, Jonathan Bailey come Fiyero, Ethan Slater come Boq, Marissa Bode come Nessarose e Jeff Goldblum come il Mago di Oz.