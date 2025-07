'The Odyssey' di Christopher Nolan fa sold out di biglietti nelle sale americane ad un anno dall'uscita Photo Credit: Universal

Non era mai successo prima. Eppure, basta il suo nome per fare la storia e vendere, con un anno di anticipo, i biglietti per il nuovo film. Stiamo parlando di Christopher Nolan e della sua prossima pellicola, The Odyssey, che arriverà nelle sale il prossimo 17 luglio 2026. Ieri si era diffusa la notizia che, negli USA, sarebbero già stati messi in vendita i biglietti per i primi spettacoli del film nelle sale PLF (Premium Large Format), ossia nel formato IMAX 70mm, quello prediletto da Nolan.

NOLAN CONQUISTA L’ATTENZIONE CON LARGO ANTICIPO

Non ci sono precedenti nella storia: mai, con 365 giorni di anticipo, si erano aperte le prevendite per la proiezione di un film. Ma, chiaramente, con Nolan non si parla di una semplice pellicola, ma di un vero e proprio evento. E infatti, in poche ore, questi primi biglietti sono andati sold out. Un risultato che permette di capire già da oggi la gallina dalle uova d’oro che ha in mano la Universal.

Senza un trailer pubblico, senza una sinossi ufficiale e con appena una manciata di secondi mostrati in anteprima esclusiva prima delle proiezioni di Jurassic World di Gareth Edwards, The Odyssey ha già compiuto l’impresa più ambiziosa per qualsiasi film: far parlare di sé ovunque, conquistare l’attenzione globale e scatenare l’attesa prima ancora di rivelarsi al mondo.

THE ODYSSEY, COSA SAPPIAMO

Il film, ancora avvolto da un alone di mistero, è descritto come una rivisitazione cinematografica del poema omerico, ambientata tra scenari mitologici e atmosfere futuristiche. Il cast è composto da Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway e Zendaya e, a rendere il titolo ancora più memorabile, c’è la scelta di girare l’intero film in pellicola 70mm, costringendo IMAX ad aggiornare nuovamente la propria tecnologia per assecondare la sua visione artistica.





Il prossimo anno si preannuncia molto importante per il cinema, ma sembra già esserci una pellicola in grado di spazzare via tutte le altre. Con "The Odyssey", Nolan non sta semplicemente preparando un film: sta orchestrando un evento epocale, destinato a riscrivere le regole del cinema ancora prima che le luci in sala si spengano.