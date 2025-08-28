102° Arena di Verona Opera Festival. Un Vivaldi barocco ma moderno

28 agosto 2025, ore 19:30
Nel teatro a cielo aperto, ieri sera, lo spettacolo Viva Vivaldi. The Four Seasons Immersive Concert
Innovativo e tradizionale al tempo stesso all'Arena di Verona, ieri sera, è tornato lo spettacolo immersivo che celebra Le Quattro Stagioni di Vivaldi unendo musica classica e tecnologia all'avanguardia con la regia di Marco Balich e Giovanni Andrea Zanon al violino. Anche quest’anno RTL 102.5, la radiovisione più ascoltata d’Italia, è la radio ufficiale del 102° Arena di Verona Opera Festival.
LO SHOW DELLA MUSICA CLASSICA
Nell'anfiteatro veronese la magia di Vivaldi, con il format "Viva Vivaldi. The Four Seasons Immersive Concert", una proposta innovativa per la musica sinfonica. Perchè al potere della musica classica dal vivo si è unita la magia delle immagini in 3D. Ovvero la tecnologia moderna che rende immersiva l'esperienza, che annulla il confine tra gli spettatori e le celebri Quattro stagioni del 'Prete rosso', a tre secoli dalla loro pubblicazione.
LA VISIONE BAROCCA E MODERNA
Uno spettacolo visionario e multisensoriale che segna un approccio completamente nuovo alla tradizione, applicando il linguaggio contemporaneo della tecnologia immersiva ai codici della musica classica, fedelmente eseguita nella magia dell’Arena di Verona, con la regia di Marco Balich e Giovanni Andrea Zanon al violino. Dal vivo una rilettura immaginifica de 'Le quattro stagioni', rivolta soprattutto alle nuove generazioni che magari incontrano per la prima volta l'opera vivaldiana. Quelle note, ieri sera, hanno ripreso nuova vita nell'Arena di Verona grazie all'Orchestra della Fondazione, diretta, come sottolineato, dal talentuoso violinista Giovanni Andrea Zanon. Dopo il successo dello scorso anno, ieri sera lo show è tornato ad incantare il pubblico dell'Arena di Verona.
