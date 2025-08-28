102° Arena di Verona Opera Festival. Un Vivaldi barocco ma moderno

Innovativo e tradizionale al tempo stesso all'Arena di Verona, ieri sera, è tornato lo spettacolo immersivo che celebra Le Quattro Stagioni di Vivaldi unendo musica classica e tecnologia all'avanguardia con la regia di Marco Balich e Giovanni Andrea Zanon al violino. Anche quest’anno RTL 102.5, la radiovisione più ascoltata d’Italia, è la radio ufficiale del 102° Arena di Verona Opera Festival.

LO SHOW DELLA MUSICA CLASSICA

Nell'anfiteatro veronese la magia di Vivaldi, con il format "Viva Vivaldi. The Four Seasons Immersive Concert", una proposta innovativa per la musica sinfonica. Perchè al potere della musica classica dal vivo si è unita la magia delle immagini in 3D. Ovvero la tecnologia moderna che rende immersiva l'esperienza, che annulla il confine tra gli spettatori e le celebri Quattro stagioni del 'Prete rosso', a tre secoli dalla loro pubblicazione.