15enne derubato e sequestrato per un’ora in centro a Milano

22 dicembre 2025, ore 15:52
La baby gang fermata dai carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione del genitore al 112
È rimasto un ora in balia dei suoi aguzzini che lo hanno sequestrato, minacciato spogliato e derubato dei vestiti e del cellulare, obbligandolo anche a prelevare i soldi con la sua carta di credito prepagata. Ma in quel momento era vuota. Il branco lo ha costretto a telefonare al padre per farsi ricaricare la carta, minacciandolo di morte se il genitore non lo avesse fatto. È successo ieri in via San Gregorio a Milano, verso le 19.30. Vittima un 15enne. La mossa però è costata cara agli aguzzini. Il genitore ha infatti allertato il 118 che in pochi minuti sono arrivati sul posto, riuscendo a fermare i quattro aggressori. Si tratta di un tunisino di diciotto anni, un siriano di diciassette, un marocchino di sedici e un’italiana quindicenne. Sono tutti accusati di sequestro di persona, rapina, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. I quattro, spavaldi, hanno tentato di scagliarsi con violenza anche contro gli uomini in divisa.
La ricostruzione dei Carabinieri
Sono stati gli stessi Carabinieri a ricostruire quanto accaduto. La banda ha agganciato la vittima, un italiano di quindici anni, in via San Gregorio. Dopo essere stato circondato e derubato degli abiti, è stato privato del cellulare e del portafogli. Non contenti, minacciando il giovane, i quattro lo hanno costretto a seguirli in una vicina banca per farlo prelevare, ordinandogli poi di telefonare a suo padre per far ricaricare la carta, perché risultava vuota. È stato a quel punto che il genitore ha lanciato l’allarme chiamando il 112. I carabinieri hanno rintracciato i baby rapinatori ancora in zona corso Buenos Aires. I quattro arrivano tutti dalla provincia di Bergamo. Hanno anche aggredito i militari, che sono comunque riusciti a bloccarli. La refurtiva è stata recuperata e quindi restituita al quindicenne.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Sergio Gadda
Agcom, contro il telemarketing selvaggio arriva il numero breve: tre cifre per identificare il chiamante
L'iniziativa segue quella di novembre per filtrare le chiamate commerciali da finti numeri mobili italiani, che è riuscita a bloccare già nella prima fase 7,5 milioni di telefonate al giorno. La sperimentazione durerà 45 giorni per poi divenire operativa
Garlasco, la nuova perizia conferma Dna compatibile con quello di Sempio. La difesa: 'è la prova di un contatta indiretto'
Le tabelle fornite dalla genetista incaricata dal tribunale di Pavia confermano una compatibilità tra il materiale genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi e quello dell'indagato Sempio. Ma il profilo non può essere attribuito a un singolo individuo