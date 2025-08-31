28 anni fa la morte di Lady Diana, ma il mito della Principessa del Popolo resiste ancora

UN MITO NEL TEMPO

Sono passati 28 anni, ma il mito di Lady Di resiste ancora. E non solo in Gran Bretagna. Ci fu uno choc collettivo la mattina del 31 agosto 1997, quando si seppe che la principessa era morta in un incidente stradale nel tunnel dell’Alma, a Parigi. Con Dodi Al Fayed aveva cercato di riscostruirsi una vita sentimentale dopo il fallimento del matrimonio reale con Carlo d’Inghilterra. Con lui trovò la morte – a soli 36 anni- nel tentativo di sfuggire ai paparazzi, in un folle inseguimento notturno per le strade della capitale francese.

UNA VITA IN COPERTINA

La sua del resto è stata una vita tutta vissuta in copertina: la storia della principessa triste, per la quale il sogno della gioventù non aveva mantenuto le attese. In mondovisione il suo matrimonio, in mondovisione il suo funerale, con milioni di persone assiepate davanti a Westminster Abbey a Londra e con il suo amico Elton John a cantare commosso “Goodbye England’s rose” durante la cerimonia.

I FIGLI WILLIAM E HARRY

Il ricordo di Lady Diana non è comunque bastato – almeno per ora- a ricucire lo strappo tra i suoi due figli, William e Harry: istituzionale il primo, più ribelle il secondo. Restano fra loro i dissidi venuti a galla dopo il traumatico strappo del duca di Sussex con la famiglia reale. E proprio Harry – insieme alla moglie Meghan, invisa a Buckingham Palace - si starebbe dedicando, secondo i media, a un documentario sulla madre in vista dei 30 anni dalla sua scomparsa. Un prodotto destinato a far discutere.



