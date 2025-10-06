30 anni fa veniva avvistato il primo pianeta esterno al Sistema Solare

06 ottobre 2025, ore 08:00
L'annuncio il 6 ottobre 1995 durante un convegno internazionale di astronomia a Firenze
Era il 6 ottobre di 30 anni quando veniva annunciata la scoperta di un pianeta esterno al Sistema Solare. Era il primo. La notizia fu diffusa durante un convegno di astronomia a Firenze, dai due planetologici svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz. Erano stati loro ad osservare il transito contro il disco della stella 51 Pegasi e che per questo nel 2019 furono premiati con il Nobel per la Fisica. Per i due ricercatori fu un riconoscimento al ruolo fondamentale che quella scoperta ebbe nell'aprire la porta verso nuovi mondi e nel rivoluzionare la conoscenza dell'universo.
Le Superterre
Da quel 6 ottobre ad oggi sono stati scoperti più di 6.000 pianeti esterni al Sistema Solare. Inizialmente si trattava di giganti gassosi con masse superiori a quella di Giove proprio come il primo esopianeta, 51 Pegasi b. Con il tempo e strumenti di osservazione più sofisticati, anche grazie alla tecnologia, sono stati individuati diversi pianeti rocciosi, di dimensioni confrontabili a quelle della Terra e chiamati Superterre.
I pianeti esterni al Sistema Solare
Tra le scoperte anche quella dell'ottobre 2021 in cui è stato individuato anche il primo pianeta esterno alla nostra galassia. E’ stato ribattezzato M51-1 ed è distante 28 milioni di anni luce. Si trova nella galassia Messier 51. Sono almeno 8.000 i pianti esterni al Sistema Solare attualmente in attesa del riconoscimento ufficiale. Ora la nuova scommessa degli astronomi è quella di riuscire a osservare l’atmosfera di questi pianeti per studiarne la composizione. Il tutto in cerca di eventuali tracce di forme di vita.
