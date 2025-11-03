4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sulla Marina Militare

L'ultima tappa del nostro viaggio all'interno delle Forze Armate è con la Marina Militare. Ci spostiamo a Venezia, dove la Scuola navale militare "Francesco Morosini" forma da oltre 60 anni centinaia di ragazze e ragazzi in arrivo da tutta Italia. Gli allievi svolgono gli ultimi tre anni del Liceo scientifico e classico tradizionali, ma si confrontano anche con le discipline marinaresche. Attraverso l'apprendimento dei valori propri della Marina Militare e una formazione pre-universitaria di eccellenza la Scuola è una palestra di vita e alla fine offre ai giovani sbocchi professionali di prestigio, non indirizzati esclusivamente all'arruolamento in Marina o nelle altre Forze Armate, ma anche a un futuro nel mondo civile. Abbiamo intervistato il Comandante della Scuola navale militare "Francesco Morosini", il Capitano di Vascello Dario Gentile, insieme a una Allieva del terzo anno.

Comandante Gentile, il claim delle celebrazioni del 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, è 'Difesa, la forza che unisce'. In che modo l'offerta formativa, della scuola che guida, prepara gli allievi alla Difesa e alle sfide di oggi?

La scuola ha come missione fondante quella di preparare e istruire i giovani all'interesse e alla vita sul mare, però uno scopo complementare è quello di prepararli anche per il futuro ingresso nelle accademie militari, non solo quello della Marina. Abbiamo pure uno scopo non secondario, che è quello di erogare una formazione di elite pre-universitaria per coloro che invece decidano di non proseguire la propria carriera nelle forze armate, per cui sostanzialmente siamo un crogiolo formativo nel quale confluiscono allievi provenienti sostanzialmente da tutto lo stivale, con le loro esperienze, il loro curriculum scolastico, il loro bagaglio vissuto, che poi viene unito e mescolato all'interno della scuola, creando quell'humus che poi potrà essere condiviso qualora gli allievi decidano di entrare in una delle accademie della Difesa, ovvero proseguire la loro carriera in una forma diversa.

Comandante perchè un adolescente dovrebbe scegliere di frequentare un istituto militare per terminare gli ultimi anni del Liceo?

Sicuramente perché ha voglia di mettersi alla prova, perché ha voglia di ottenere una preparazione solida, però affiancata da una componente etica e di disciplina non secondaria.

Quindi a mio avviso gli allievi che entrano nella scuola navale ambiscono a questo tipo di formazione, credono in alcuni valori ancora determinanti, che poi sono i valori propri della Marina Militare e in generale delle Forze Armate. Quindi sicuramente c'è questa voglia di mettersi alla prova, con la consapevolezza che poi il loro futuro avrà in qualche modo una strada già avviata, questo come dicevo prima, che decidano di proseguire la propria carriera militare, oppure di frequentare una delle università del paese. Anzi mi sento di dire che, probabilmente, per coloro che decideranno di frequentare poi le università, questo bagaglio, questi rudimenti di militarità come mi piace chiamarli, in qualche modo gli saranno più utili perché avranno già un imprinting e una forma mentis che li metterà in una condizione di poter riuscire con successo nella loro carriera.

Grazie Comandante Gentile. Buon lavoro e congratulazioni per il suo incarico

La ringrazio molto, da giugno sono diventato il comandante della Scuola, quindi tante attività, tanti progetti che porteremo sicuramente avanti.