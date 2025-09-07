65° anniversario delle Frecce Tricolori: acrobazie in volo, la storia che sposa la modernità e tanto talento

Le Frecce Tricolore hanno celebrato il proprio compleanno regalando al pubblico uno show spettacolare. Da 65 anni la Pattuglia Acrobatica Nazionale solca i cieli d'Italia e del mondo e negli ultimi due giorni ha volato in casa, nella base di Rivolto, in provincia di Udine, proprio dove c'è il quartier generale delle Frecce. Un anniversario importante, perchè se nel tempo possono essere cambiati i velivoli e le livree. lo spirito che vola attraverso le Frecce è sempre lo stesso: trasmettere l'orgoglio e l'emozione della nostra bandiera.

COMANDANTE MAROCCO, ORGOGLIOSI DI ESSERE AMBASCIATORI D'ITALIA

Il comandante delle Frecce Tricolori, Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco, spiega che la Pattuglia acrobatica è fiera di rappresentare il nostro Paese in tutto il mondo e che ne sente anche tutto il senso di responsabilità. Marocco, parla ai microfoni di RTL102.5, e alle spalle ha il suo 'M-346'. Ci racconta anche dell'omaggio che le Frecce hanno tributato a Giorgio Armani, il grande stilista morto giovedì scorso a 91 anni. A Re Giorgio è stata dedicata una delle figure più iconiche, la 'Scintilla Tricolore', il disegno evoca simbolicamente la nascita di un'idea e l'ingegno creativo.