82. Mostra del Cinema di Venezia: Park Chan-wook e Lee Byung-hun presentano “Eojjeol suga eopda (No other choice)” a RTL 102.5

Park Chan-wook, regista e sceneggiatore sudcoreano, e Lee Byung-hun, attore e modello sudcoreano, sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia Luca Viscardi, nel nostro studio a Palazzo del Casinò, a Venezia, in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Chan-wook e Byung-hun hanno presentato “Eojjeol suga eopda (No other choice)”, una pellicola in lingua coreana e della durata di 139 minuti, in concorso alla mostra del Cinema di Venezia 2025.





Sinossi e cast

Man-su, specialista nella produzione di carta con venticinque anni di esperienza, è così soddisfatto della vita da potersi dire sinceramente: “Ho tutto”. Trascorre felicemente le sue giornate con la moglie Miri, i due figli e i due cani, finché un giorno viene improvvisamente informato dalla sua azienda di essere stato licenziato. “Ci dispiace. Non abbiamo altra scelta.” Sentendosi come se gli avessero reciso la testa con un’ascia, Man-su giura di trovare un nuovo lavoro entro i successivi tre mesi per il bene della famiglia. Nonostante la sua ferma determinazione a rimettere in sesto la sua vita, trascorre oltre un anno passando da un colloquio di lavoro all’altro, finendo per lavorare in un negozio al dettaglio. Si ritrova a rischio di perdere quella stessa casa che ha faticato così tanto per comprare. Disperato, si presenta senza preavviso alla Moon Paper per consegnare il curriculum, ma viene umiliato dal responsabile di linea Sun-chul. Sapendo di essere più qualificato di chiunque altro per lavorare lì, prende una decisione: se non c’è un posto vacante per me, dovrò farmi assumere creandone uno.





Le parole di Park Chan-wook

Nel corso di “The Flight”, Park Chan-wook, direttamente da Venezia, ha spiegato, in diretta su RTL 102.5, come mai ci sono voluti così tanti anni per realizzare la sua nuova pellicola, intitolata “Eojjeol suga eopda (No other choice)”: «È una storia molto particolare perché per me c’è un budget ben preciso per riuscire a fare un bel film, mentre poi ci sono gli Studios che hanno invece un’idea bene diverso e un budget molto più basso. I vent’anni d’attesa sono stati necessari per accorciare quel gap, quindi riuscire a trovare un equilibrio, sufficiente per riuscire a realizzare il film nel modo corretto».





Le parole di Lee Byung-hun

«Il personaggio che interpreto nel film è una persona assolutamente normale, che affronta però delle condizioni straordinarie. Riuscire a trovare un equilibrio nelle reazione del mio personaggio, quindi renderle convincenti e credibili in queste situazioni in cui si ritrova è sicuramente la parte più complicata e difficile. La credibilità del personaggio, soprattutto quando reagiva a determinate situazioni, erano le cose fondamentali» racconta Lee Byung-hun ai microfoni di RTL 102.5, parlando della parte più difficile nel recitare in “Eojjeol suga eopda (No other choice)”.



