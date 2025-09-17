A Roma si è chiusa la terza edizione di Eco, il Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti

Si è chiusa oggi a Roma la terza edizione di Eco, il Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti: una due giorni - 16 e 17 settembre - per fare il punto sulla transizione ecologica della mobilità nel nostro Paese, tra impegno e opportunità.





AUTO ANCORA REGINA PER 8 ITALIANI SU 10

Un evento che si è aperto con la presentazione dei risultati di un'indagine realizzata dall'Istituto Piepoli, che ha sondato le abitudini degli italiani. Emerso che per quasi 8 cittadini su 10 l'automobile è ancora la regina degli spostamenti frequenti: il 92% infatti la utilizza almeno una volta alla settimana e il 65% ritiene che la propria mobilità sia dipendente proprio da questo mezzo. Anche se prende sempre più piede l'intermodalità. Fatica ancora, invece, il mercato dell'auto elettrica. E per la prima volta è stato messo a punto un indice di mobilità sostenibile degli italiani che, nel 2025, fa registrare un valore di 66 su 100.





IL CONFRONTO TRA CITTA ITALIANE ED EUROPEE

Un altro studio, anticipato oggi daha invece posto al centro il trasporto pubblico locale, mettendo a confronto 20 città italiane e 10 città europee. Emerso che, in media, le estere offrano il triplo dei posti-km, hanno quattro volte il numero di passeggeri e presentano reti di TPL su ferro sette volte più estese. L'unica città italiana con un'offerta di posti comparabile alla media europea è Milano, che ha però meno passeggeri di città simili per popolazione e densità. Considerando gli indicatori principali, le migliori performance sono quelle registrate da Londra, Parigi, Madrid e Praga.





PICHETTO FRATIN, LA SFIDE DELL'ELETTRICO

Numerosi poi gli ospiti. Presente anche il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato come una delle sfide nazionali della nostra rete elettrica sia quella di riuscire a crescere ulteriormente per supportare la transizione ecologica.ha detto, aggiungendo cheIl Ministro ha poi chiuso il suo intervento evidenziando il tema nucleare: “





URSO, MOBILITà LEVA STRATEGICA

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha invece sottolineato, in un videomessaggio, come la mobilità sia una leva strategica di sviluppo. "ha affermato





