Accordo sui trasporti per le Olimpiadi invernali, presentata la partnership tra Milano-Cortina e il Gruppo Stellantis Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

10 novembre 2025, ore 17:06

Il gruppo che comprende Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati fornirà tremila veicoli per il trasporto di atleti e staff durante le Olimpiadi invernali del prossimo febbraio. Oggi presentata la partnership con un evento al CONI

CONTO ALLA ROVESCIA

Entrando nella sede del CONI a Roma, di fianco allo stadio Olimpico, è impossibile non vedere il tabellone luminoso con un grande cronometro che scandisce l’attesa: mancano 88 giorni all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. E oggi, nel salone d’onore, è stata presentata la partnership con il gruppo Stellantis: Fiat, Alfa Romeo, Maserati e Lancia metteranno a disposizione 3000 veicoli, di cui il 55% sarà ibrido o elettrico; non solo auto ma anche furgoni. Verranno utilizzati da atleti, organizzatori, autorità e staff per spostarsi tra le varie sedi di gara, che saranno: Milano, Cortina, Anterselva, Val di Fiemme, Bormio e Livigno. E’ questa una tradizione che si rinnova, quando in Italia ci sono state le Olimpiadi (estive o invernali), il gruppo FIAT era presente, in prima linea: è già successo a Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006.

ELKAN: IL NOSTRO SOSTEGNO AI GIOCHI

La partnership Milano-Cortina e Stellantis è stata celebrata alla presenza dei vertici dell’azienda e dello sport italiano. Il presidente di Stellantis John Elkan ha affermato: “La partnership che oggi presentiamo ufficialmente tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e i brand italiani del nostro Gruppo — Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati — rappresenta molto più di una sponsorizzazione. È un atto concreto di sostegno alle Olimpiadi che si svolgeranno tra poco nel nostro Paese: un tributo allo sport e un segnale molto forte e chiaro del nostro impegno verso l'Italia”.

BUONFIGLIO: PONTE TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha aggiunto: “Questa giornata è un'emozione che si riflette nell'eccellenza del nostro sport, nella classe di campioni e campionesse capaci di scrivere pagine memorabili con il loro esempio alimentando la tradizione di cui vogliamo essere portabandiera. Abbiamo l'onore di rappresentare il nostro Paese e il Coni diventando un modello di riferimento grazie a risultati conseguiti. Stellantis riceve il testimone da Fiat, che ha onorato in ogni edizione olimpica ospitata in Italia nel solco di un'energia naturale che diventa prezioso ponte tra passato, presente e futuro”.

MALAGO': AUTOMOBILE INDISPENSABILE

Motore di questo accordo Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e attualmente presidente della Fondazione Milano-Cortina. Queste le sue parole: “Quando è nata la candidatura ci siamo posti subito il problema di andare a vincere rappresentando un nuovo modello che è quello di organizzare la prima Olimpiade dei territori. Si è dovuto pensare all'importanza del trasferimento che è elemento di forza nell'aver coinvolto posti iconici nel mondo, ma con una complicazione oggettivamente non indifferente nello spostarsi. Su questo ci giochiamo parte di quella che è la nostra credibilità. Oggi l'automobile sarà indispensabile e sarà al centro dell'organizzazione di Milano-Cortina".


