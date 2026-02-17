Addio a Jesse Jackson, il reverendo leader della lotta per i diritti civili

17 febbraio 2026, ore 19:00
Aveva 84 anni. Le lotte con Martin Luther King, le due candidature alle presidenziali, il mantra "mantieni viva la speranza"
Tra le prime immagini che tornano alla mente, ci sono quelle delle proteste per il diritto di voto degli afroamericani, negli anni Sessanta. Come la storica marcia da Selma a Montgomery, guidata da Martin Luther King. Jesse Jackson c’era, con un impegno che è proseguito nel tempo e ha contribuito a plasmare un'America nuova.
IMPEGNO CIVILEPer capire chi è stato il reverendo, basta guardare un video del 1983, quando a vent'anni da quell'immortale I have a dream di Luther King, parlò alla folla, sottolineando come ci fosse ancora tanto da fare. "Dovete resistere, non lasciate che vi spezzino lo spirito" diceva appassionato, con il carisma di un trascinatore. Il suo attivismo era iniziato da adolescente, nato in South Carolina, in un contesto ancora segregazionista. Una militanza istituzionalizzata negli anni Settanta, quando era diventato leader di Operation Push (People United to Save Humanity), organizzazione per l'emancipazione civile ed economica. Poi fu la volta della Rainbow Coalition, gruppo multietnico e progressista.
LA CARRIERA POLITICAIdeali portati poi in politica, quando Jackson si candidò alle primarie dei Democratici, per la corsa alle elezioni presidenziali. Due i tentativi, nel 1984 e nel 1988. Alla Casa Bianca, il reverendo, non arrivò mai. Ma la sua candidatura segnò una svolta nel partito, portando due milioni di afroamericani ad iscriversi alle liste elettorali. Dopo quell'esperienza, Jackson fu a fianco del neo presidente Bill Clinton e prese parte a varie missioni diplomatiche. Nel 2000, gli fu conferita la Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile americana.
IL CASO OBAMAAnche se nella sua lunga carriera, durata sessant'anni, non sono mancati momenti di crisi. Sin dall'inizio, quando non tutti accolsero positivamente il tentativo di succedere a Martin Luther King, come leader delle manifestazioni. Nel 2008, fece discutere il fuori onda di una sua intervista, quando usò parole durissime contro il nuovo leader dei democratici, Barack Obama. E nel tempo sono finite sotto i riflettori anche vicende personali, dalla sua infedeltà coniugale ad alcune irregolarità finanziarie che coinvolgevano uno dei figli, Jesse Jackson Jr., deputato in Illinois.
LA MORTEA rendere gli ultimi anni complicati, anche la scoperta di una malattia neurodegenerativa. Jessie Jackson è scomparso oggi, a 84 anni. La famiglia ha chiesto di onorare la sua memoria “continuando la lotta per i valori in cui ha vissuto”. E in queste ore risuona quello che era diventato un tormentone del reverendo, “mantieni viva la speranza”. Numerosi i messaggi di cordoglio. Il sindaco di New York, Mamdani, ha parlato di un gigante del movimento per i diritti civili. Kamala Harris ha ricordato "uno dei più grandi patrioti degli Stati Uniti". E anche Donald Trump ha voluto esprimere la sua vicinanza, descrivendo Jackson come una persona che "amava davvero la gente".
Argomenti
afroamericani
diritti civili
Jesse Jackson
reverendo
Stati Uniti
