Addio a Nicola Pietrangeli. E' morto a 92 anni, a Roma, il grande campione icona del tennis italiano

Il ricordo di Nicola Pietrangeli non può non passare dai suoi trionfi: sulla terra rossa di Parigi l'azzurro vinse nel 1959 e nell'anno successivo, arrivando al numero tre della classifica mondiale. Tre i successi al torneo di Monte Carlo e due agli Internazionali d'Italia. In carriera ha conquistato 67 titoli. Da capitano alzò al cielo la Coppa Davis nel 1976, in Cile. E' stato un simbolo del tennis italiano, il primo azzurro a vincere uno Slam, inserito nella Hall of Fame mondiale, è l'omaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Una leggenda che ha scritto la storia del Tennis, le parole del Ministro per lo Sport, Andrea Abodi. Leggenda, icona, esempio, punto di riferimento, gli aggettivi si ricorrono nei messaggi con cui il mondo del tennis, quello del calcio, dal Napoli alla Roma e alla Lazio stanno ricordando in queste ore Pietrangeli. La Figc ha disposto un momento di raccoglimento nelle gare di oggi e del fine settimana in sua memoria. Ciao Nicola, il saluto di Musetti e Cobolli, vincitori della Davis in questi ultimi tre anni. Era coraggioso, un maestro, commenta Licia Colò, sua compagna dal 1987 al 1994. La famiglia ringrazia per la vicinanza e l'affetto che testimoniano, scrive, quanto profonda sia l'eredità sportiva e umana di Nicola Pietrangeli.

BINAGHI, PRIMO A INSEGNARCI COSA VUOL DIRE VINCERE

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis Padel, sottolinea che il "Tennis perde il suo simbolo più grande, e io perdo un amico". "Nicola non è stato soltanto un campione: è stato il primo a insegnarci cosa volesse dire vincere davvero, dentro e fuori dal campo - ha aggiunto -. È stato il punto di partenza di tutto quello che il nostro tennis è diventato. Con lui abbiamo capito che anche noi potevamo competere con il mondo, che sognare in grande non era più un azzardo".

I MESSAGGI DI NADAL, FOGNINI, MUSETTI E COBOLLI

Ciao Nicola, il saluto semplice di Musetti e Cobolli, vincitori della Davis in questi ultimi tre anni, sui loro profili Istagram. Un grande del tennis italiano e mondiale, lo ricorda lo spagnolo Rafa Nadal che nelle sue vittorie a Roma, durante gli Internazionali d'Italia, in più circostanze era stato premiato proprio da Pietrangeli. Fabio Fognini afferma che ha insegnato a tutti cosa significa vincere davvero. Una figura iconica lo definisce, sui propri profili social, il Roland Garros.