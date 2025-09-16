Addio a Robert Redford, protagonista e regista che ha segnato la storia del cinema

È morto nel sonno, lontano dai riflettori che hanno illuminato la sua lunga carriera. Con la scomparsa di Robert Redford, il mondo del cinema perde una delle figure più influenti e poliedriche della storia di Hollywood.

UNA CARRIERA DAVANTI E DIETRO LA MACCHINA DA PRESA

Attore, regista e attivista, Redford ha saputo raccontare l’America in modo profondo e articolato, sia attraverso i suoi ruoli iconici sul grande schermo, sia come fondatore del Sundance Film Festival, che ha dato impulso al cinema indipendente. La sua carriera, iniziata negli anni '60, lo ha visto protagonista in film che sono diventati parte della cultura popolare, come Butch Cassidy (1969), Tutti gli uomini del presidente (1976) e La stangata (1973). Questi lavori, che esplorano temi come la corruzione politica e le dinamiche sociali, sono ancora oggi considerati pietre miliari del cinema americano. Oltre alla sua carriera di attore, Redford ha continuato a fare la differenza dietro la macchina da presa. Negli anni '80, il suo debutto come regista con Gente comune (1980) lo consacrò come una figura di rilievo anche nel ruolo di cineasta. Il film, che esplora le difficoltà di una famiglia americana dopo la morte di un figlio, gli valse l'Oscar per la miglior regia, insieme a numerosi altri premi e riconoscimenti.

LA SUA EREDITÀ OLTRE LO SCHERMO

Oltre alla sua carriera cinematografica, Redford si è sempre distinto per il suo impegno civile e ambientale. È stato un forte sostenitore delle cause ecologiche e un attivo promotore del movimento del cinema indipendente attraverso il Sundance Film Festival, che ha cambiato il panorama del cinema statunitense. La morte di Redford segna la fine di un'epoca. Ma la sua eredità rimarrà viva grazie ai film che ha creato, che continuano a raccontare storie universali e a ispirare nuove generazioni di cineasti e appassionati.



